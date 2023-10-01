فرانك دي بور: فخور بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون أمام البطائح وعلي مبخوت يبقى لاعباً مهماً في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن علي مبخوت مهاجم الفريق وهدافه الأول لاعب مهم ومؤثر في تشكيلة الفريق وسيظل مهماً، مؤكداً تقديره لموهبة لاعبه ومعترفاً بتميز قدراته الفنية.

وكان دي بور قد استبدل مبخوت في الدقيقة 65 خلال مباراة البطائح أمس الأول في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين والتي كسبها «فخر أبوظبي» بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد مواجهة قوية من الطرفين، رفعت نتيجتها رصيد الفائز إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وبقي الخاسر في 4 نقاط بفوز وتعادل.

توفيق

وقال المدرب الهولندي تعليقاً على مستوى مهاجمه وقرار استبداله: علي مبخوت يريد أن يلعب دائماً دوراً مهماً في الجزيرة، في الجولة الثالثة لم يسجل هدفاً ولكن مستواه كان رائعاً، صنع هدفين ولعب دوراً مؤثراً في الفوز على اتحاد كلباء بأربعة أهداف، ولكن في مباراة البطائح لم يسجل ولم يكن في يومه، هذا حال كرة القدم، في بعض الأيام لا تكون في كامل مستواك ولا يحالفك التوفيق، هذا ما حدث معه أمام البطائح لذلك قمت باستبداله والجيد في الأمر أن بديله قدم مردوداً جيداً وصنع الفارق وأحرز هدفاً.

وأكد مدرب الجزيرة أنه يريد من مهاجمه أن يكون فاعلاً للفريق، ذاكراً أنه يثق بقدرات مبخوت وأضاف: في المباراة المقبلة سيكون حاضراً معنا في التشكيلة وربما يصنع الفارق وهذا ما نتوقعه منه دائماً.

مواجهة

وعلق دي بور على مباراة البطائح وقال إنها جاءت صعبة حسب توقعاته ومعرفته بمنافسه، موضحاً أنه كان يعلم بأن البطائح يلعب بتنظيم جيد ويعتمد على 5 مدافعين و4 في خط الوسط، وأضاف: رغم صعوبة المواجهة وقوتها حققنا التفوق وكنا الفريق الأفضل خاصة بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء، كان يجب أن نحرز أكثر من 3 أهداف لكننا أهدرنا بعض الفرص التي كانت في متناولنا، عموماً الفوز كان جيداً ومستحقاً لفريقي.

كما أعرب مدرب الجزيرة عن سعادته بلاعبيه وقال: فخور بالروح القتالية التي أظهروها في اللقاء والجهد البدني الكبير الذي بذلوه للمحافظة على التقدم ونيل النقاط الثلاث، موضحاً أن لاعبيه بذلوا مجهوداً مقدراً في المباراة ونجحوا في تخطي منافس قوي.

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