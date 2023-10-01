دوري أبطال آسيا.. الشارقة يتطلع للفوز الأول والعين إلى فك الشراكة مع أهال

المصدر: وام

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يتطلع فريق الشارقة لتحقيق الفوز الأول في دوري أبطال آسيا غدا الاثنين عندما يستضيف الفيصلي الأردني على استاد الشارقة بالمجموعة الثانية من البطولة.

ويتصدر ناساف الأوزبكي المجموعة بـ3 نقاط، ويليه الشارقة (نقطة واحدة) من تعادله السلبي مع السد القطري بالجولة الأولى، ويأتي الفيصلي الأردني رابعا بدون رصيد من النقاط.

ويطمح الشارقة لتعويض تعادله بالجولة الأولى، ومصالحة جماهيره أيضا بعد خسارته أمام العين 2-3 في دوري أدنوك للمحترفين.

وتشهد المباراة عودة المالي موسى ماريجا إلى قائمة الشارقة بعد غيابه عن لقاء السد، لعدم الجاهزية البدنية.

ويسعى فريق العين لدعم انطلاقته المثالية بدوري أبطال آسيا، وفك الشراكة في صدارة المجموعة الأولى للبطولة مع أهال التركماني وكل منهما حصد 3 نقاط، قبل مباراة الفريقين بعد غد الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد بالجولة الثانية من المجموعات للبطولة.

وفاز العين على باختاكور الأوزبكي 3-0 في مستهل مشواره بالبطولة، وفاز أهال على الفيحاء السعودي 1-0 أيضا، ويأتي الفيحاء السعودي ثالثا في المجموعة، وباختاكور الأوزبكي رابعا، وكل منهما بدون رصيد من النقاط.

ويدخل العين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية بجميع البطولات (4 في الدوري الإماراتي)، و(2 في كأس رابطة المحترفين)، و(مباراة واحدة بدوري الأبطال)، كما سجل خلال مبارياته الـ7 الماضية 24 هدفا، وتلقت شباكه 5 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

وأكد الهولندي الفريد شرودر أن الفوز على فريق كبير مثل الشارقة، سيكون دافعا للعين في مباراته المقبلة بدوري أبطال آسيا، ودعا مدرب العين جماهير الفريق للتواجد بقوة في ملعب المباراة دعما له في مباراته أمام أهال.

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