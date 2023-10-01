«النسور» يعرقل «الإمبراطور» في الدقيقة 91

المصدر: متابعة: محمد فضل، وأحمد عيسى

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نجح فريق خورفكان بتسعة لاعبين، أمس، في اقتناص أغلى نقطة في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وأدرك التعادل مع الوصل في الدقيقة 91 بنتيجة 3-3 من مباراة الفريقين باستاد صقر بن محمد القاسمي.

وعرقل التعادل «الإمبراطور» عن اللحاق بالعين وشباب الأهلي برصيد 12 نقطة، لكنه حافظ على المركز الثالث بعشر نقاط، بينما ارتفع رصيد خورفكان إلى 4 نقاط في المركز التاسع.

أحرز ثلاثية الوصل كل من السويسري هاريس سيفروفيتش «هدفين»، وهدف لفابيو ليما في الدقائق 2، 7، 15، وسجل أهداف «النسور» كل من البرازيلي لورينسي، ومحمد إسماعيل في الدقيقتين 52، 55، وجونينهو بالدقيقة ٩١.

وأكمل خورفكان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الحكم يوسف الجسمي مدافعي «النسور»، الأوزبكي عبدالله كخرمنجون بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» في الدقيقة 67، ومسعود سليمان، الذي نال البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة وصول ليما نجم الوصل إلى هدفه رقم 150 في دوري المحترفين.

وتخطى الجزيرة فريق البطائح بنتيجة 3 - 1، وهو الانتصار الثاني على التوالي لـ «فخر أبوظبي»، أحرز الثلاثية عبد الله رمضان واليخاندرو بوزيلو، والبديل عمر تراوري، في الدقائق 19 و53 و«90+7»، وسجل هدف البطائح باولو هنريكي في الدقيقة «45 + 2»، والذي تعرض للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الزمن المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط، وبقي البطائح برصيد 4 نقاط.

خورفكان اقتنص نقطة من الوصل | تصوير: زيشان أحمد

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