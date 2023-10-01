الظفرة يتقدم إلى وصافة «الهواة»

المصدر: متابعة: محمد فضل

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حقق الظفرة فوزاً غالياً على دبا الحصن بنتيجة 1-2، وتحقق الفوز في الوقت بدل الضائع لمباراة الفريقين أمس في الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة».

سجل الهدفين البرازيلي دياغو فارياس، والإيفواري جولي هوجوس، وأحرز للحصن البرازيلي جيسوس كيكوي، وبهذه النتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثاني «مؤقتاً».

وفاز مسافي على غلف إف سي بهدفين دون رد، سجلهما عبدالله راشد، والبرازيلي ليما، ووصل مسافي للنقطة السابعة. وتعادل مصفوت وغلف يونايتد 2-2، والذيد وسيتي 1-1.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات، ويصطدم العروبة المتصدر مع الفجيرة في ديربي ساخن، ويستقبل الجزيرة الحمراء فريق العربي، ويلعب يونايتد مع دبا الفجيرة، والتعاون مع الرمس في ديربي رأس الخيمة.

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