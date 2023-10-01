إيغور يعاني من سوء الطالع في أكتوبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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غاب مهاجم شباب الأهلي المقيم، البرازيلي إيغور جيسوس، عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل لقاء الوحدة في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعرضه للإصابة في الرباط الجانبي، لتتكرر إصابة اللاعب مجدداً، وللعام الثالث على التوالي، ويتأكد احتياجه إلى حوالي 6 أسابيع للعلاج والتحضير قبل العودة إلى الملاعب.

ومن الغريب أن توقيت إصابة إيغور، يحدث في توقيت إصابات سابقة نفسه، ويلازمه سوء طالع في شهر أكتوبر بالتحديد، إذ سبق وتعرض إيغور، للإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة خلال أكتوبر 2022، أثناء تدريب شباب الأهلي قبل لقاء الجزيرة بالجولة السادسة من الدوري، واحتاج وقتها لأكثر من 6 أسابيع، لاستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الأول، وقبلها في أكتوبر 2021، تعرض، للإصابة في الركبة أثناء التدريبات، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما شارك وقتها في 6 مباريات.

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