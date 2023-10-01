محمد حمدون: سعداء بانطلاقة شباب الأهلي القوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب محمد أحمد حمدون مدير فريق شباب الأهلي، عن سعادته بالبداية القوية للفريق في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بتحقيقه الانتصار في أول 4 جولات أول مرة منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن مسابقة الدوري في الموسم الجاري، تتطلب ذلك من الأندية الراغبة في تحقيق اللقب، مع بدء القتال والصراع مبكراً على قمة الترتيب.

ونجح «فرسان دبي» في الدوري الجاري، في تحقيق الانتصار في أول 4 جولات على كل من مضيفه عجمان 3 - 0، وضيفه خورفكان 2 - 1، ومضيفه البطائح 2 - 0، وضيفه الوحدة 3 - 1، وذلك المرة الأولى منذ موسم 2015 - 2016، حينما فاز «فرسان دبي» في أول 7 جولات، وخسر في الجولة الثامنة من العين 0 - 3. ولم ينجح سوى في الفوز في أول 3 جولات موسم 2016 - 2017، وتعادل في الجولة الرابعة حينها مع الشباب سلباً.

منافسة مشتعلة

وقال حمدون: «في الموسم الماضي حينما حققنا درع الدوري، كانت المنافسة مشتعلة بين 3 أندية في آخر الجولات، ولكن في النسخة الحالية من الدوري، تبدو الأمور مختلفة، والصراع مشتعل منذ البداية على قمة الترتيب بين 6 أندية، ويتوقع ارتفاع حدة المنافسة مع تواصل مباريات الدورين الأول والثاني من دوري المحترفين، وهذا الصراع سيعود بالنفع على كرة الإمارات».

وأضاف: «ما يحققه شباب الأهلي من نتائج في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، لم يأتِ من فراغ ولكنه ثمرة جهود مشتركة وتعاون من الجميع سواء لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، ودعم متواصل من مجلس إدارة النادي، والتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، وبعد الفوز على الوحدة في الجولة الرابعة، أغلقنا ملف تلك المواجهة، والتركيز على مواجهتنا 7 أكتوبر الجاري، مع شباب الأهلي في الجولة الخامسة للدوري».

تألق

وعن تألق حارس المرمى حسن حمزة في حماية عرين شباب الأهلي أمام الوحدة، قال حمدون: «حمزة أحد الحراس المتميزين، ولكنه لم يكن يحصل على فرصته كاملة في المشاركة بسبب وجود حارس متميز آخر في الفريق وهو ماجد ناصر، الذي تعرض للإصابة.

وبهذا أصبحت هناك فرصة كاملة أمام حمزة لإثبات جدارته بالدفاع عن شعار شباب الأهلي، وهو ما أكده الحارس حتى الآن في المباريات التي شارك فيها، وما يزال يحتاج فقط إلى المزيد من المشاركات لاكتساب خبرات أكبر في المرحلة المقبلة».

أرقام

وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام والإحصاءات لمركز حراسة المرمى، أكدت تفوق حمزة على نظيره محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، إذ نجح حمزة في التصدي لـ8 كرات.

والتصدي بالقفز لـ3 كرات، والإمساك بـ3 كرات عالية، ولكم كرتين، وقام بلمس الكرة 37 مرة، ونجح في 3 مواجهات، وقام بـ10 تغطيات، ومواجهتين هوائيتين ناجحتين، وشتت 3 كرات، ومرر 17 كرة، منها 12 تمريرة صحيحة، و11 للأمام، وواحدة فقط للخلف، و6 تمريرات طويلة.

مواجهات

وفي المقابل، قام الشامسي بـ5 تصديات، وتصدى بالقفز لكرتين، والإمساك بكرة واحدة عالية، ولمس الكرة 42 مرة، وقام بـ9 تغطيات، ومرر 28 تمريرة، منها 26 تمريرة ناجحة، و14 للأمام، وتمريرتان طويلتان، ولم ينجح في أي مواجهات مباشرة أو هوائية أو تشتيت، ولم تكن له أي تمريرات للخلف، ولم يلكم أي كرة.

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