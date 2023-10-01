الهولندي شرودر.. أفضل بداية للعين في عهد الاحتراف

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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فرض المدرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، نفسه بطلاً عيناوياً تتغنى الجماهير العيناوية باسمه كأفضل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب «الزعيم» بعد قيادته الفريق لتحقيق أفضل انطلاقة في عهد الاحتراف بفوزه في أول 7 جولات بجميع البطولات التي شارك فيها، وتفوق بذلك على المدرب السابق الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي كان قاد العين للفوز 5 مرات والتعادل مرتين في أول سبع مباريات.

ونجح شرودر في تجاوز أقوى التحديات التي واجهته حتى الآن، بقيادته العين للفوز آسيوياً على بختاكور الأوزبكي، بأرضه ووسط جمهوره بثلاثية نظيفة، ليتصدر مجموعته.

كما انفرد بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه خارج أرضه على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفك بذلك عقدة الشارقة التي استمرت خلال الموسم السابق، وذلك رغم أن العين لعب منقوصاً منذ الدقيقة 37 بعد طرد مدافعه القوي كوامي أتون، في الشوط الأول.

علامة كاملة

وحقق العين تحت قيادة المدرب الهولندي العلامة الكاملة في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه في الجولات الأربع الماضية، ليتصدر الترتيب العام، كما تصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا بالفوز في ذهاب الجولة الأولى من دوري المجموعات، كما تأهل إلى ربع نهائي مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه ذهاباً وإياباً على البطائح، وهو ما يؤكد عزمه القوي على المنافسة على ألقاب جميع البطولات على الساحتين المحلية والآسيوية.

البطل

وبينما اعتبرت الجماهير العيناوية المدرب شرودر بطلاً، مشيدة بنتائجه الإيجابية، امتدح محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، الأسلوب التكتيكي الذي وضعه المدرب، لافتاً إلى أنه أكد ذكاءه في قراءة المباراة فنياً وتكتيكياً، كما ظل يفعل خلال المباريات السابقة.

أرقام

قاد شرودر العين في سبع مباريات بجميع البطولات، وحقق الفوز 7 مرات، ليحقق العلامة الكاملة بـ(21 نقطة)، وسجل الفريق 24 هدفاً، مقابل 5 أهداف ولجت شباكه، وحافظ العين على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

وبذلك حقق شرودر مع العين أفضل انطلاقة مقارنة مع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق في عهد الاحتراف، متفوقاً على المدرب الأوكراني السابق سيرجي ريبروف، الذي نجح في الحفاظ على سجل الفريق نظيفاً من دون خسارة في 7 مباريات، غير أنه تعادل في مناسبتين.

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