18 هدفاً تدق جرس الخطر على عجمان   

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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لم تكن خسارة النقاط الـ3 على ملعبه في استاد راشد بن سعيد أمام اتحاد كلباء وحدها التي وضعت عجمان في موقف صعب، فالخطر الحقيقي نتج عن معدل الأهداف التي استقبلها مرمى الفريق خلال 4 مباريات وصل فيها العدد 18 هدفاً كأعلى رقم من بين جميع الفرق بمعدل 4.5 أهداف في المباراة الواحدة، وهي نسبة عالية، تزيد من المصاعب في الفترة المقبلة، سواء بالنسبة للفريق أو المدير الفني كايو زاناردي. وتوضح هذه الأرقام السلبية لفريق عجمان تكرار الأخطاء من مباراة إلى أخرى.

وحول اتحاد كلباء تأخره أمام مضيفه عجمان بهدف، إلى فوز 5 - 3، سجل وليد آزارو ثلاثية عجمان في الدقائق 5 و72 و95، فيما سجل للضيوف عاصم فائز «هدف عكسي» في الدقيقة 32، وأندريس فومبيرجر 36، ومهدي قايدي (هدفين) 48 و59، ودانيل بيسا 49.ولم يجد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب عجمان، بداً من الاعتراف بالأخطاء المتكررة التي ارتكبها فريقه وأدت لاستقبال 5 أهداف، رغم البداية الجيدة والتقدم المبكر بهدف السبق.

وقال في تعليقه على ما جرى: «بدأنا بشكل ممتاز، وتقدمنا بهدف أول، وصنعنا فرصاً أخرى، لكن فقدنا التركيز في آخر دقائق الشوط الأول، حاولنا تعديل النتيجة، ولكن استمرت الأخطاء التي رفعت النتيجة في الشوط الثاني، عاد عصام فائز وبلال يوسف بعد غيبة، لكنهما يحتاجان الوقت لعودة أفضل».

تعويض

أما الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، فقد بدا سعيداً بالنتيجة، خاصة وأن فريقه نجح هذه المرة في ترجمة أفضليته لفوز خارج ملعبه، ووصف أداء لاعبيه بالمتميز بعد المباراة،.

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