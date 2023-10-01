«الصقور» تطير بالنقطة الخامسة من بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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فرض الإمارات التعادل على بني ياس 0-0 في مباراة شهدت 16 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع، بواقع 4 دقائق في الشوط الأول و12 دقيقة في الشوط الثاني، لتشهد مواجهات الفريقين التعادل الرابع بينهما في آخر 5 مباريات جمعتهما على ملعب السماوي بالشامخة.

ومنح التعادل فريق الإمارات نقطة ثمينة ليصل إلى 5 نقاط محققاً ثاني أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين بعد مرور 4 جولات، إذ كانت أفضل انطلاقة لـ «الصقور» في موسمي 2009 - 2010 و2014 - 2015 عندما نجح الفريق في حصد 6 نقاط من أول 4 مباريات.

استراتيجية

وانتقد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس كثرة سقوط لاعبي الإمارات على أرضية الملعب بداعي الإصابة وتعمد إيقاف اللعب خصوصاً في شوط المباراة الثاني.

مؤكداً أن المنافس اعتمد على استراتيجية لكسر رتم المباراة لإضاعة الوقت. وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «لأول مرة في الموسم نواجه فريقاً يدافع بهذه الكثافة من أجل الحصول على نقطة، بعكس المباريات السابقة منذ بداية الموسم التي لعبنا فيها أمام فرق تبحث عن الفوز، وهو ما جعل مباراة الإمارات مختلفة بشكل كبير».

مكسب

من جهته، وصف الإسباني لويس بلاناغوما مدرب الإمارات التعادل بـ «المكسب» بالنسبة لفريقه، وقال: «الحصول على نقطة من ملعب بني ياس نتيجة إيجابية بلا شك، خصوصاً وأننا نسعى للحصول على أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم من أجل البقاء في دوري المحترفين».

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