بعد مباراة «مجنونة».. خورفكان بتسعة لاعبين يحول تأخره بثلاثية إلى تعادل بطعم الفوز أمام الوصل

المصدر: خورفكان – محمد فضل، تصوير – زيشان أحمد

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خطف خورفكان تعادلاً بطعم الفوز أمام الوصل بنتيجة 3/3 خلال المباراة التي وصفت بالمجنونة، وحضر فيها كل شيء، بدءاً بالأهداف الستة والبطاقات الملونة التي أجبرت فريق خورفكان على إكمال اللقاء بتسعة لاعبين، أحرز ثلاثية الوصل الذي رفع رصيده من النقاط إلى 10 نقاط كل من السويسري هاريس سيفروفيتش «هدفين»، وهدف لفابيو ليما في الدقائق 2، 7، 15، وسجل لخورفكان البرازيلي لورينسي ومحمد إسماعيل في الدقيتين 52، 55، وجونينهو 90+1، ليرفع أبناء الخور رصيده إلى 4 نقاط.

وأكمل خورفكان المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد حكم المباراة يوسف الجسمي لمدافعي خورفكان الأوزبكي عبد الله كخرمجون بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 67 ليلحق به زميله مسعود سليمان الذي نال الورقة الصفراء الثانية في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة وصول ليما لهدفه رقم 150 في دوري المحترفين، في وقت انفرد فيه هاريس بصدارة الهدافين برصيد 6 أهداف.

مع انطلاقة المباراة لم يترك الوصل لمضيفه أي فرصة لالتقاط الأنفاس ليبدأ شريط الأهداف مبكراً بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة اللقاء عبر رأسية المهاجم هاريس سيفروفيتش الذي حول عرضية سالم العزيزي المتقنة في مرمى حارس خورفكان أحمد ديدا، والذي لم يحرك ساكناً تجاه الكرة، وبعد مرور 5 دقائق عاد نفس اللاعب هاريس وبنفس الطريقة محرزاً هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه الوصل بعد أن تطاول لركنية خيمنيز مسجلاً هدفاً ثانياً أشاع البهجة وسط جمهور مدرجات الوصل، ويعود الدور على فابيو ليما الذي تمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث بعد أن حول إحدى الكرات وبطريقة رائعة على الطائر في مرمى خورفكان في الدقيقة 15. ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي تغيير على مستوى النتيجة التي أنهت شوط اللاعبين بتقدم الضيوف بثلاثية.

وخلال الشوط الثاني ضرب خورفكان بقوة ليسجل هدفين سريعين عن طريق لورينسي من تسديدة مخادعة داخل منطقة الجزاء، والبديل محمد إسماعيل بعد مجهود فردي رائع في الدقيقتين 52، 55، وبعد العودة لتقنية الفيديو طرد حكم اللقاء لاعب خورفكان الأوزبكي عبد الله كخرمجون إثر تدخله «الخشن» ضد اللاعب هاريس، وتبعه زميله مسعود سليمان بالورقة الصفراء الثانية، وبعد أن ظن الجميع أن المباراة في طريقها لفوز الوصل تمكن جونينهو من تسجيل هدف التعادل بعد استغلاله لخطأ فادح وسط دفاع الوصل في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بالتعادل 3/3.

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