الجزيرة يتخطى عقبة البطائح بثلاثية في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تخطى الجزيرة عقبة البطائح بالفوز عليه 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بعد مواجهة متوسطة الأداء، حقق عبرها «فخر أبوظبي» انتصاره الثاني على التوالي، أحرز أهدافه عبدالله رمضان ق 19 واليخاندرو بوزيلو ق 53، عمر تراوري ق 90+7، وللبطائح باولو هنريكي ق 2+45 الذي تعرض للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الزمن المهدر من زمن اللقاء، وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 9 نقاط وبقي البطائح برصيد 4 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة الجزيرة على الكرة والضغط على الفريق الضيف في ملعبه دون أن ينجح في اختراق المنطقة الخطرة، بينما اعتمد البطائح على أسلوبه المعتاد في اللعب الدفاعي والهجمات المرتدة التي كانت تصدم بتماسك دفاع صاحب الأرض.

ومع تقدم دقائق اللعب تمكن عبدالله رمضان من وضع الجزيرة في المقدمة بتهديفة من داخل الصندوق في الدقيقة 19، لتتواصل مجريات المباراة بقوة من الفريقين وسط بعض الفرص الضائعة أبرزها فرصة علي مبخوت مهاجم الجزيرة في مواجهة المرمى، حتى تمكن البطائح من الرد بهدف مماثل أدرك به التعادل في الزمن المهدر من الشوط الأول.

وعاد الفريقان بالسيناريو ذاته في الشوط الثاني مع تحسن طفيف في أداء البطائح الهجومي، وقوة مضاعفة من الجزيرة للعودة إلى المقدمة من جديد حتى حقق هدفه بهز شباك ضيفه للمرة الثانية بهدف حمل توقيع اليخاندرو بوزيلو في الدقيقة 53، وأهدر بعده البديل عمر تراوري فرصة إضافة الهدف الثالث من حالة انفراد.

واشتعلت المباراة في الجزء الأخير وسط رغبة الطرفين في الوصول للشباك عبر محاولات عدة لم يكتب لها النجاح منها تهديفة عبدالله رمضان التي تصدى لها حارس البطائح، وفي الزمن المهدر تمكن البديل عمر تراوري من تعزيز تقدم الجزيرة بإضافة الهدف الثالث والذي أعقبه صافرة نهاية اللقاء.

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