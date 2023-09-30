4 مباريات في دوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق في الخامسة و20 دقيقة اليوم مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بإقامة 4 مواجهات وأهمها لقاء الظفرة ودبا الحصن، فيما يستقبل غلف اف سي ضيفه مسافي، ويلاقي غلف يونايتد فريق مصفوت، ويلعب سيتي مع الذيد.

ويتطلع الظفرة الخامس برصيد 5 نقاط لاستعادة نغمة الانتصارات في مواجهته مع دبا الحصن الرابع برصيد 6 نقاط وكان الظفرة عاد من ملعب العربي بالجولة الماضية بتعادل مثير بهدفين بفضل هدف لاعبه بينك افوب في الوقت بدل الضائع ولم يحقق الظفرة الفوز إلا في مباراة الحمرية ،وفي المقابل استعاد دبا الحصن توازنه بعد الخسارة الأولى أمام العروبة وفاز بعدها على غلف يونايتد وغلف اف سي

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