«الفرسان».. ثلاثية في شباك «العنابي» و12 نقطة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة أمس ٣-١، باستاد راشد في دبي، بعد مباراة مثيرة وقوية في إطار الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف «فرسان دبي» مؤنس دبور، وكارتابيا، ورينان فيكتور، في الدقائق 7 و43 و66، وأحرز للوحدة عمر خريبين في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ورفض خريبين الاحتفال بالتسجيل في مرمى شباب الأهلي.

والذي لعب معه معاراً من الوحدة الموسم الماضي، وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، متساوياً مع العين المتصدر وتوقف رصيد «العنابي» عند 6 نقاط.

وحقق اتحاد كلباء فوزه الأول في الدوري، وصدم عجمان وفاز عليه باستاد راشد بن سعيد بنتيجة كبيرة 5 - 3، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، واستمر نزيف «البرتقالي»، وتجمد عند نقطة واحدة، وجاءت أهداف عجمان الثلاثة عن طريق وليد أزارو «هاتريك»، في الدقائق 5 و72 و«90+4»، بينما بسط اتحاد كلباء سيطرته بداية من منتصف الشوط الأول.

وجاء هدفه الأول من «نيران صديقة» عن طريق عصام فائز، لاعب عجمان، في مرمى فريقه في الدقيقة 32، ثم تقدم الفريق بهدف أندريس في الدقيقة 36، وأضاف مهدي قائدي الهدف الثالث في الدقيقة «45+3»، لينتهي الشوط 3 - 1 لصالح كلباء.

وتكررت أخطاء عجمان مع بداية الشوط الثاني، وتسبب عصام فائز في ركلة جزاء مع حبيب الفردان، نفذها وسجل منها دانيال بيسا، ليضيف الهدف الرابع لـ«النمور» بالدقيقة 49، ثم أضاف مهدي قائدي هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بالدقيقة 59.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم سيف المصعبي قراره بطرد كيش، لاعب كلباء، بالبطاقة الحمراء، بعد معاينته الحالة عن طريق تقنية الفيديو المساعد «VAR»، واكتفى ببطاقة صفراء للاعب نتيجة مخالفة مع علي مدن.

وتعادل بني ياس والإمارات سلبياً في استاد الشامخة، ورفع «السماوي» رصيده إلى 4 نقاط، ووصل «الصقور» للنقطة الخامسة، واحتسب الحكم 12 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع. وشهدت الدقيقة 74 احتجاجاً من فريق الإمارات بعدما طالب لاعبوه بإخراج الكرة لسقوط حارسه مصاباً، في الوقت الذي سدد سواريز، لاعب بني ياس، الكرة باتجاه مرمى «الصقور»، وكادت تدخل الشباك الخالية، لكنها ارتدت من القائم.

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