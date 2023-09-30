خورفكان والوصل.. الأخطاء ممنوعة

المصدر: متابعة - محمد فضل، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تقام اليوم مباراتان في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويحل الوصل في الثامنة مساءً ضيفاً على خورفكان، فيما يستقبل الجزيرة على ملعبه فريق البطائح في الخامسة و20 دقيقة مساءَ .

ويرفع فريقا الوصل وخورفكان شعار «الخطأ ممنوع»، ويتطلع «الإمبراطور» إلى مواصلة مشوار انتصاراته في البطولة، وحصد النقاط الثلاث، التي تبقيه منافساً قوياً على درع الدوري.

فيما يلعب خورفكان لتحقيق أهداف عدة أهمها إيقاف نزيف النقاط الذي يلازم الفريق ومصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام الإمارات، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق.

ويدرك الوصل أن المهمة لن تكون سهلة، وهذا ما أشار إليه مدربه الصربي ميلوش بقوله: المباراة من «النوع المختلف»، ولا تخلو من الصعوبة، وندرك أن خورفكان، فريق جيد، يلعب بشكل جماعي.

وقدم مستويات جيدة رغم تعرضه للخسارة، علينا توخي الحذر، واللعب بجدية لحسم اللقاء لمصلحتنا، خصوصاً وأن المباراة تقام على ملعب المنافس، ما يرفع مستوى صعوبتها، لكني واثق من مقدرة لاعبي الوصل على الحسم، والعودة بالنقاط الثلاث.

وأكد الإسباني جيرارد زاراغوسا، مدرب خورفكان، أن فريقه عمل بشكل جيد خلال الأيام الأخيرة، تحضيراً للقاء، محذراً في الوقت نفسه من قوة الوصل الذي يمتلك العلامة الكاملة، وقال: نطمح في الخروج بالفوز لتحسين ترتيبنا في الدوري، خصوصاً أن المباراة على وسط جمهورنا.

ويبحث الجزيرة والبطائح عن تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، بتكتيك مختلف، حيث يعتمد «فخر أبوظبي» صاحب الأرض على الاستحواذ وسلاح الهجوم الكاسح، بينما يلعب الفريق الضيف معتمداً على التكتل الدفاعي والضغط على حامل الكرة، ويسعى لتحقيق فوزه الأول على «فخر أبوظبي» في ثاني مواسمه بدوري المحترفين بعد أن خسر أمامه ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي

ويدخل الجزيرة اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير بأربعة أهداف دون رد على البطائح في الجولة الماضية، والذي صالح به جمهوره عقب خسارته أمام الوحدة، واضعاً في رصيده 6 نقاط، وباحثاً عن التقدم نحو الصدارة .

بينما تعرض البطائح للخسارة الأولى في المباراة السابقة أمام شباب الأهلي 0 - 2، وسبقها الفوز على الوحدة في لقاء الافتتاح والتعادل في الجولة الثانية أمام كلباء من دون أهداف، وهو يمتلك 4 نقاط في رصيده. ويفتقد الفريق خدمات المدافع ديني بورغيس بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة.

وأكد فرانك دي بور مدرب الجزيرة أن فريقه تدرب بشكل جيد وبمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على كلباء، بمستوى متميز، وذكر أن لاعبيه في كامل الجاهزية، دون وجود إصابات، مبيناً أنه يفتقد المدافع كريم رقيق الذي عانى من وعكة صحية شفي منها، ذاكراً أنه لن يخاطر بإشراكه في المباراة.

وأثنى دي بور على البطائح، وأكد أنه قدم مستويات جيدة في المباريات السابقة، وأثبت أنه منافس قوي، وقال: البطائح لديه لاعبين أقوياء بدنياً ويتمتعون بالمهارة، يجب أن نلعب أمامه باحترام حتى نتمكن من الفوز ومواصلة نتائجنا الإيجابية.

واعترف الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح بصعوبة مواجهة الجزيرة، خصوصاً عندما يلعب على أرضه.

وأثنى رادوي على مميزات فريق الجزيرة، وخصوصاً من ناحية التمريرات والاستحواذ، مشيراً إلى أن البطائح وصل لمرحلة متقدمة من الاستعداد البدني والتكتيكي.

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