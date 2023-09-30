النصر يُنهي صيام 140 يوماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تذوق النصر طعم الانتصار في دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه أول من أمس على حتا 3 - 0، عقب 3 هزائم متتالية، وأنهى «العميد» صياماً عن حصد النقاط دام 140 يوماً في بطولة الدوري منذ آخر فوز حققه على حساب الشارقة في الجولة الختامية للموسم الماضي، وسيساهم الفوز على حتا في استعادة التوازن والثقة قبل استئناف مشوار الدوري في الجولة المقبلة التي يواجه فيها شباب الأهلي حامل اللقب.

وفي المقابل، سجل فريق حتا أسوأ بداية له في مشاركته الخامسة بدوري المحترفين بالخسارة بثلاثية أمام النصر، مما قاده إلى البقاء في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط بعد مرور 4 جولات.

ولأول مرة ينهي حتا الجولة الرابعة من الدوري برصيد خالٍ من النقاط في تاريخ مشاركاته الأربع السابقة في مواسم 2016 - 2017، و2017 - 2018 و2019 - 2020 «الملغى» وموسم 2020 - 2021، ويسعى الفريق للتخلص من مسلسل الهزائم، خصوصاً وأنه تنتظره مباراة مهمة في الجولة المقبلة بوزن 6 نقاط أمام اتحاد كلباء.

ضغوط

وأكد غوران مدرب النصر أن فريقه وحتا تعرضا لضغوط كبيرة قبل اللقاء بسبب الظروف المتشابهة من حيث عدد النقاط بعد عدم تحقيق الفوز في أول 3 جولات، مشيراً إلى أنه لم يكن راضياً عن أداء «العميد» في بداية المباراة رغم أفضليتهم التي أتاحت لهم فرصاً عدة لم يتم استثمارها بالصورة المطلوبة لترجمتها إلى أهداف.

تسجيل

وأشار غوران إلى أن فريقه بعد التقدم بتسجيل الهدف الثاني مع ختام الشوط الأول تراجع قليلاً رغم إكمال حتا المباراة بعشرة لاعبين، وكان يفترض أن يكون اللقاء أكثر سهولة لهم بسبب الظروف التي شهدتها المباراة، ونجح النصر في استعاد السيطرة مرة أخرى في الشوط الثاني والتي أثمرت عن تسجيل الهدف الثالث قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة.

بقاء

من جانبه، قال الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا إن فريقه يستحق البقاء في دوري الأضواء بغض النظر عن النتيجة السلبية التي خرج بها أمام النصر، حيث ظهر اللاعبون بجدية كبيرة ورغبة قوية لمنع تلقي مزيد من الأهداف أمام هجوم «العميد»، مشيراً إلى أن «الإعصار» لاحت أمامه بعض الفرص للتسجيل لكن المهمة بدت صعبة بعد استكمال اللعب بعشرة لاعبين.

وأضاف : المباراة لم تكن سهلة وكانت في طريقها إلى نتيجة أكبر عطفاً على مجريات اللقاء، حيث كان يدرك صعوبة المهمة أمام النصر الذي يملك لاعبين بجودة عالية، خصوصاً في الشق الهجومي، مشيراً إلى أن المباراة قبل 5 دقائق من نهايتها شهدت توازناً لكن اختلف المشهد في الدقائق الأخيرة بعد أن سجل النصر الهدف الثالث للنصر من هجمة مرتدة مستغلاً اندفاع لاعبي حتا إلى الأمام.

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