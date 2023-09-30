فرحة العين وصدمة الشارقة في قمة مجنونة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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باحت قمة الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين بكل أسرارها، وتجسدت فيها المتعة والإثارة في أبهى صورها، ولم يمنع صيام الفريقين عن التسجيل في 40 دقيقة من بداية المباراة، تبادل التسجيل بعدها حتى وصل العدد إلى 5 أهداف.

ولم يمنع النقص العددي للعين طوال 65 دقيقة تحقيق الفوز في وقت كانت فيه النتيجة تعادلية حينما لعب الفريقان متساويي العدد، واستمتع الجمهور الكبير الذي ملأ مدرجات استاد الشارقة بـ102 دقيقة من اللعب تحت إدارة حكم إنجليزي من نخبة حكام اللعبة في العالم.

وانتهى الشوط الأول بعد الدقيقة 50 بإضافة 5 دقائق وقتاً بديلاً وزاد عليه الشوط الثاني بدقيقتين بعد احتساب 7 دقائق وقتاً بديلاً. وعلى قدر الفرحة العيناوية بالفوز الغالي، 3 - 2، كانت الصدمة كبيرة في الشارقة الذي تهيأت له ظروف النقص العددي للعين بعد طرد كوامي، لتسجيل فوز يقربه من ترتيب الصدارة.

تكيف

وبعد المباراة لم يخفِ الهولندي ألفريد شرودر سعادته بالنتيجة ووصف المباراة بأنها كانت ممتعة ومجنونة، مؤكداً أن جمهور الفريقين استمتع بالأداء العالي في المباراة، مشيراً إلى أن فريقه أدى المباراة بشكل جيد ولكن اللاعبين كانوا يشعرون بالتوتر.

كما أن حصول لاعب الفريق كوامي على البطاقة الحمراء «الدقيقة 37» وإكمال العين المباراة ناقصاً بعشرة لاعبين صعّبا الأمور على العين إلا أن الفريق بدأ يتكيف مع الوضع وبدأ يستعيد السيطرة على زمام الأمور وخصوصاً بعدما تحدث مع اللاعبين في فترة الاستراحة وقام بتوجيههم، وقال مدرب العين: بعد الهدف الثاني للفريق حولنا طريقة اللعب إلى 5 - 3 - 2.

وأشار مدرب العين إلى أن الفريق كان لديه ركلة جزاء مستحقة 100 % في الشوط الثاني.

حسرة

وفي الجانب الثاني، أكد مدرب الشارقة الروماني كوزمين أن الأخطاء الكبيرة التي حدثت في المباراة كانت وراء الخسارة التي تعرض لها فريقه، مشيداً أن هذا هو حال كرة القدم ولكن عليهم التعلم من الدرس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة. ووصف كوزمين المباراة بأنها كانت ممتعة جداً وأن فريقه لم يكن يستحق الخسارة وخصوصاً أنه حصل على فرص كثيرة ولا سيما في أول 20 دقيقة.

وقال: على الرغم من أننا حصلنا على فرص كثيرة للتسجيل فإننا للأسف وقعنا في أخطاء كبيرة أمام فريق لديه فاعلية عالية، إذ سجل ثلاثة أهداف من الفرص التي حصل عليها في المباراة.

وأضاف: تحكمنا في مجريات اللعب في بداية المباراة وعلى الرغم من حالة طرد لاعب العين كوامي في الشوط الأول وإكمال العين المباراة ناقصاً بعشرة لاعبين فإن هذا الطرد كانت لديه ردة فعل عكسية.

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