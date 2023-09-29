شباب الأهلي يفوز على الوحدة في مباراة مثيرة وقوية ويحافظ على وصافة دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدة 3-1، على ملعب استاد راشد بدبي مساء اليوم، بعد مباراة مثيرة وقوية في إطار الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل أهداف شباب الأهلي مؤنس دبور في الدقيقة 7، وكارتابيا في الدقيقة 43، ورينان فيكتور في الدقيقة 66، وأحرز هدف الوحدة عمر خربين في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 12 نقطة، واحتفظوا بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس.

وبدأ شباب الأهلي، المباراة بقوة بعدما نجح في تسجيل هدف في الدقيقة 7، بعد تمريرة بينية جميلة من يحيى الغساني، لينفرد مؤنس دبور، ويضع الكرة في شباك الوحدة من فوق حارس المرمى محمد الشامسي، وتألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في التصدي لتسديدة آلان ماركيز في الدقيقة 15، وأكمل سعيد سليمان إبعادها إلى ركلة ركنية، لتضيع فرصة التعادل من الوحدة.

وتصدى الحارس محمد الشامسي، لرأسية قوية من دبور على مرتين في الدقيقة 18، وأجرى شباب الأهلي تغييراً مبكراً في الدقيقة 21، بنزول يوسف جابر، وخروج وليد عباس، والذي يبدو إنه بدأ المباراة مصاباً، وأبعد حسن حمزة بردة فعل رائعة في الدقيقة 25، تسديدة قوية بقدم أحمد نورالله لاعب الوحدة، ثم تصدى حمزة لرأسية قوية من فاكوندو.

واحتسب الحكم ودون العودة إلى تقنية الفيديو، ركلة جزاء للوحدة بداعي وجود لمسة يد من المدافع سعيد سليمان، وأحرز منها عمر خربين هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 39، ورفض الاحتفال بالتسجيل في مرمى شباب الأهلي، والذي لعب معه معار من الوحدة الموسم الماضي، وأعاد كارتابيا شباب الأهلي إلى التقدم بهدف ثانٍ سجله بتسديدة قوية ومباشرة في الدقيقة 43، بعد عرضية أرضية سريعة من حارب عبدالله.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، وتصدى حمزة، لتسديدة قوية من فاكوندو في الدقيقة 47، وأكمل دفاع شباب الأهلي إبعادها إلى ركلة ركنية، ورد شباب الأهلي بهجمة مرتدة سريعة وبمجهود فردي جميل من كارتابيا، وانتهت فيها الكرة عند الغساني، والذي سددها قوية وأمسكها الشامسي في الدقيقة 50، وأنفرد الغساني، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 53، وتألق حمزة، في إنقاذ مرمى شباب الأهلي من العديد من الفرص المتتالية للوحدة.

ووسط الضغط الهجومي الكبير من الوحدة، تمكن رينان فيكتور من تسجيل هدف ثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 66، بتسديدة أرضية لكرة تهيأت أمامه داخل منطقة الجزاء بعد خروج خاطئ من الشامسي حارس الوحدة، وأجرى مدربا الفريقين العديد من التبديلات في الدقائق الأخيرة للمباراة، ولعب دبور كرة خلفية في الدقيقة 83، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الشامسي، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل الضائع، ونجح شباب الأهلي في الحفاظ خلالهم على تفوقه، والخروج بنقاط المباراة كاملة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز