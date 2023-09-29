تعادل بني ياس والإمارات سلبياً في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعادل بني ياس والإمارات سلبياً، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع السماوي رصيده إلى 4 نقاط، ويصل «الصقور» للنقطة الـ 5.

جاءت المباراة أقل من المتوسط في أغلب فتراتها خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد محاولات كثيرة على المرميين باستثناء تسديدة من النجم الإسباني أندريس إنييستا في الدقيقة 44 أبعدها حارس بني ياس، فهد الظنحاني، ببراعة في أخطر فرص الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني محاولات هجومية أكبر من الفريقين لاسيما من جانب بني ياس الذي امتلك الأفضلية على مستوى الاستحواذ، وهدد مرمى الإمارات في أكثر من مناسبة إلا أن تألق حارس الضيوف، سهيل عبدالله، حرم السماوي من التسجيل.

وأنقذ سهيل عبدالله مرماه من تسديدة قوية من البديل أحمد شحدة أبو ناموس لترتد إلى فواز عوانة الذي مررها إلى يوسف نياكاتي الذي لعبها رأسية إلا أنها ارتدت من العارضة في الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 74 احتجاجاً من فريق الإمارات بعدما طالب لاعبوه بإخراج الكرة بسبب سقوط الحارس للإصابة، في الوقت الذي سدد سواريز لاعب بني ياس الكرة باتجاه مرمى «الصقور» وكادت تدخل الشباك الخالية لولا أنها ارتدت من القائم.

واستمرت الفرصة المهدرة من جانب أصحاب الأرض بعدما مرت رأسية نياكاتي في الدقيقة 83 بجوار القائم بقليل.

واحتسب حكم اللقاء 12 دقيقة وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع مرت من دون جديد ليطلق بعدها صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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