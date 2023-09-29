اتحاد كلباء يحقق فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين وعجمان يواصل نزيف النقاط

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقق اتحاد كلباء فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة كبيرة خارج ملعبه على عجمان «5 ـ 3» ضمن الجولة الرابعة في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي عجمان بنقطة وحيدة، وجاء الفوز الكبير رغم تقدم عجمان أولاً، ونجح الضيوف في قلب النتيجة خلال دقائق معدودة في الشوط الأول.

لم تعبر بداية الشوط الأول عن نهايته، حيث تقدم عجمان بهدف السبق قبل مرور 5 دقائق عن طريق وليد أزارو من هجمة صنعها برستيج، وأهدر بعدها أزارو فرصة التعزيز بهدف ثانٍ، وكاد اتحاد كلباء أن يدخل في موقف حرج عندما أشهر الحكم سيف المصعبي البطاقة الحمراء للاعب كيش قبل أن يعود الحكم لمعاينة «الفار» ويلغي الطرد ويمنح اللاعب بطاقة صفراء نتيجة مخالفة مع علي مدن، وبعد انتصاف الشوط، بسط اتحاد كلباء سيطرته ونجح في تعديل النتيجة «ق 32» بهدف عكسي سجله عصام فائز في مرماه من هجمة قادها حبيب الفردان، وبعد أقل من 5 دقائق «ق 36» سجل اندريس هدف التقدم لاتحاد كلباء من كرة هيأها بالخطأ أيضاً عصام فائز وضاعت للاتحاد فرصة محققة من رأسية كيش التي ارتدت من العارضة، قبل أن يضيف مهدي قائدي الهدف الثالث «ق 45+3» من خطأ كبير لدفاع عجمان، لينتهي الشوط الأول 3-1.

وتكررت أخطاء عجمان مع بداية الشوط الثاني، حيث ارتكب عصام فائز ركلة جزاء مع حبيب الفردان نفذها وسجل منها دانيال بيسا الهدف الرابع «ق 49»، واستمر اتحاد كلباء في سيطرته مقابل ارتباك في فريق عجمان حتى أضاف مهدي قائدي هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه «ق 59» من تمريرة وليد راشد، ونجح وليد أزارو في تسجيل هدفه الشخصي الثاني وتقليص الفارق لفريقه «ق 72»، وعاد أزارو في آخر ثواني المباراة «ق 90+4» لينال ركلة جزاء نفذها بنفسه مسجلاً هدفه الشخصي الثالث «هاتريك» لتنتهي المباراة بفوز اتحاد كلباء 5-3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز