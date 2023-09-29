المري يشكّل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم برئاسة طلال أحمد الشنقيطي

المصدر: البيان

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أصدر الفريق محمد أحمد المري ، الرئيس المكلف وعضو مجلس ادارة نادي شباب الأهلي ، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.

وبحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، برئاسة طلال أحمد الشنقيطي، وعضوية كل من: عبدالمجيدحسين أهلي نائباً ، يوسف عزير أحمد، جمال زعل المهيري، علي أحمد الحباي.

المري يشكّل مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم



أصدر سعادة الفريق محمد أحمد المري ، الرئيس المكلف وعضو مجلس ادارة نادي شباب الأهلي ، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.



وبحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي شباب… pic.twitter.com/vLaYaCudiw — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 29, 2023

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