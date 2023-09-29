المري يشكّل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم برئاسة طلال أحمد الشنقيطي

سوشيال ميديا

المصدر:
  • البيان
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أصدر الفريق محمد أحمد المري ، الرئيس المكلف وعضو مجلس ادارة نادي شباب الأهلي ، القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم.

وبحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، برئاسة طلال أحمد الشنقيطي، وعضوية كل من: عبدالمجيدحسين أهلي نائباً ، يوسف عزير أحمد، جمال زعل المهيري، علي أحمد الحباي. 

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