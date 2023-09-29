باكاري سانيا: رفاهية العيش في دبي الأفضل في العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد باكاري سانيا نجم منتخب فرنسا وأرسنال ومنشستر سيتي سابقاً أن دبي المكان الأفضل للعيش حالياً في العالم، وأن جاذبيتها تزداد يوماً بعد يوم كمركز متنامٍ للأعمال.

كما توفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال والعائلات بفضل بنيتها التحتية فائقة الحداثة، وطقسها الجميل على مدار العام، ونمط الحياة الذي لا يُضاهى فيها، حيث تتوفر أنشطة مناسبة للجميع، ما يجعلها إحدى الوجهات الأكثر طلباً للزيارة والعيش في العالم.

واختار سانيا العيش في دبي بعد اعتزاله كرة القدم في 2019 بعدما خاض العديد من التجارب الاحترافية في فرنسا وإيطاليا وكندا، لكن أبرزها في الدوري الإنجليزي بناديي أرسنال ومانشستر سيتي بين عامي 2007 و2017.

وأوضح باكاري أن دبي من أجمل المدن التي زارها في حياته؛ لذا قرر منذ زيارته الأولى لها في 2011 أن يعيش بها بعد اعتزال كرة القدم، وقال: لقد أحببت دبي منذ زيارتي الأولى قبل 13 عاماً، فالناس هنا طيبون، ورفاهية العيش لا تضاهى بأي مكان في العالم، لذا عشقي لهذا المكان الرائع المليء بالنشاط والحيوية لا أستطيع وصفه، ومدى التطورات التي أشهدها طيلة السنوات التي قضيتها هنا.

وأضاف: إنها مدينة مختلفة ومكتملة الجمال، وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية، من الصعب أن تتمكن من مقابلة أشخاص من كل العالم في مكان واحد، لكن في دبي يصبح ذلك ممكناً وسهلاً، لذا أنا سعيد بالعيش هنا وأن أكون قادراً على مشاركة تجربتي الخاصة والتعلم من الآخرين.

وتابع: أنا أتعلم كل يوم في دبي، لدي شعور أنه يمكنني مقابلة أشخاص جدد كل يوم، ويمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص شركاء محتملين، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعيش في دولة تحرص قيادتها على جعل الناس سعداء وفي رفاهية.

ووصف اللاعب الفرنسي عيشه في دبي بالنعمة الكبيرة والقرار الصائب التي اتخذه في حياته، وقال: أنا مطمئن على مستقبل أبنائي، وشكراً على كل شيء، وقبل الحديث عن أي نوع من الأعمال وأي نوع من النجاح، لمجرد أن أكون مسلماً وأعيش في بلد مسلم فهذا مهم بالنسبة لي.

كرة الإمارات

وعن رأيه في كرة القدم الإماراتية، أوضح سانيا أنه يتابع بشكل جيد مباريات الدوري الإماراتي، وأن المستوى الفني مقبول، لكنه يمكن أن يكون أفضل بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الأندية والبنية التحتية المتطورة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الكرة الإماراتية ضعف الاهتمام بالمواهب.

وحول قدرة فريقه السابق أرسنال على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعد ظهوره القوي في الموسم الماضي، أكد سانيا أن «المدفعجية» يسير على الطريق الصحيح تحت قيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الذي يقوده منذ 2019، وقال: يضم أرسنال مجموعة من اللاعبين الواعدين، وأعتقد أنه سيكون أبرز المنافسين على الألقاب في السنوات القليلة المقبلة بفضل الاستقرار الفني وجودة اللاعبين.

وأضاف: لقد شاهدنا أرسنال يقدم كرة قدم جميلة في الموسم الماضي وكان قريباً من الفوز باللقب، لكنه افتقد الخبرة لأنه يضم لاعبين صغاراً، وأعتقد أنه من الممكن أن ينجح في ذلك في حال تمكن من الحفاظ على مستواه لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

افتتاح

من جهة أخرى، شهد سانيا حفل افتتاح ملعب كرة قدم متطور في مجمع الجداف روتانا، إلى جانب لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين السابقين كافون لويس ونيك مينيراث وعامر الساطي وهيثم عمر المدير العام لمجمع الجداف روتانا.

ويضم مجمع الجداف روتانا ملعب كرة القدم حديثاً، والذي صمم لاستقطاب الفرق الرياضية المحترفة والأكاديميات للتدريبات، موفراً مرافق غرف الملابس عالية المستوى لتلبية احتياجات اللاعبين المحترفين والهواة المتحمسين على حد سواء.

لم تغير هذه المنشأة الرياضية قواعد اللعبة فحسب، بل أصبحت حدثاً بارزاً في مجال الضيافة والرياضة معاً في مجتمع الجداف الراقي والمتطور في نمط حياته اليومية والعملية، وكونه الملعب الوحيد من نوعه في بيئة فندقية وسط دبي، هذا يجعله إضافة فريدة إلى العروض الرياضية في المدينة.

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