العين يحافظ على القمة بعشرة لاعبين

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، وعلي الظاهري

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قق العين فوزاً غالياً خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3 - 2، ووصل إلى 12 نقطة، محافظاً على صدارته لجدول الترتيب العام بالعلامة الكاملة.

وبقي الشارقة برصيد 6 نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية، وجاء الفوز العيناوي رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 37، لمغادرة مدافعه كوامي لنيله الإنذار الثاني بقرار الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، إثر مخالفة مع موسى ماريجا، ونجح العين بعدها في التسجيل والتقدم 3 مرات لينال أغلى 3 نقاط.

واضطر مدرب الشارقة كوزمين إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 11 بدخول كايو لوكاس بدلاً من لوان بيريرا المصاب نجح العين في تسجيل هدف السبق بالدقيقة 41عن طريق سفيان رحيمي وأدرك كايو التعادل للشارقة بالدقيقة «45+5» لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني عاد العين للتقدم عن طريق لابا كودجو بالدقيقة 50، ويعود كايو لإدراك التعادل لفريقه بتسديدة قوية بالدقيقة 54، وللمرة الثالثة، يتقدم العين عن طريق البديل جوناتاس في الدقيقة 66.

وحقق النصر أول فوز في الدوري وتغلب على مضيفه حتا بثلاثة أهداف دون رد باستاد حمدان بن راشد ليحصد أول 3 نقاط في الموسم، واستمر حتا بلا نقاط بالهزيمة الرابعة على التوالي، سجل ثلاثية «العميد» الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقتين 41 و93 والمغربي عادل تاعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

ونجح غابياديني في إنهاء صمت الشباك بالدقيقة 41 مسجلاً أول أهدافه بالدوري، فيما احتسب الحكم المونديالي محمد عبدالله ركلة جزاء لصالح النصر قبل نهاية الشوط وحصل المدافع حمدان العامري على الإنذار الثاني ليكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين، بينما تصدى عادل تاعرابت للركلة مسجلاً هدف النصر الثاني بالدقيقة 50، وألغي الحكم هدفاً سجله لاعب النصر يوري ميدروس بعد العودة لتقنية «VAR»، وتمكن غابياديني من إضافة الهدف الثالث لـ«العميد» في الدقيقة 93.

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