بدر صالح مساعداً لمدرب «النسور»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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عيّنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان بدر صالح مساعداً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني جيرارد زارغوسا. وبدأ بدر صالح، المدرب السابق لفريق رديف خورفكان، مهامه أمس، حيث يستعد «النسور» لمباراة الوصل المهمة بالجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين المقررة غداً.

وكانت شركة كرة القدم برئاسة خليل غانم توصلت قبل أيام إلى اتفاق بالتراضي مع المدرب السابق عبدالعزيز العنبري، الذي ترك تدريب الفريق قبيل اكتمال عقده الذي يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وتمت الاستعانة بمساعده الإسباني زارغوسا.

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