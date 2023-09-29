اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجانه الدائمة
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وضمت لجنة المسابقات عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيساً وفهد الحوسني عضو مجلس الإدارة نائباً والأعضاء يحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة وفهد الكسار وعبدالحكيم عبدالله بلهون
وترأس لجنة الحكام سالم الشامسي وضمت حمد المزروعي عضو مجلس الإدارة نائباً والأعضاء إبراهيم لعماش وناصر الحمادي وخميس الشامسي، وضمت لجنة كرة القدم الشاطئية عمر المهيري عضو مجلس الإدارة، رئيساً ويحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة نائباً والأعضاء عمران الجسمي وأحمد المصعبي وإبراهيم المنصوري.
وتم تشكيل اللجنة المالية من هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيساً وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة نائباً والأعضاء عبدالمجيد المرزوقي ولطيفة العوضي ومحمد الكندي وضمت لجنة الطب الرياضي الدكتور مصطفى الهاشمي رئيساً والدكتور سعيد علي آل ثاني نائباً والأعضاء الدكتور أحمد عبدالرحمن .
والدكتورة نجيبة عبدالرزاق والدكتور بسام محبوب وتضم لجنة الكرة النسائية أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيساً وراشد عامر البدواوي نائباً والأعضاء خلود الحوسني وغالية المازمي وفاطمة الزعابي.