الفردان يترقب الرقم 339

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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خاض حبيب الفردان لاعب كلباء، 338 مباراة رسمية في مسيرته مع كل الأندية التي ارتدى شعارها، والتي امتدت منذ عام 2006 وحتى الآن، بإجمالي 21365 دقيقة لعب، وفي حال مشاركته في لقاء الفريق وعجمان اليوم، سيصل رصيده إلى 339 مباراة.

ولم يشارك الفردان في مباراة الجزيرة الأخيرة، والتي خسرها «النمور» برباعية، وبقي على دكة البدلاء، بينما شارك أساسياً أمام البطائح في الجولة الثانية، وبديلاً أمام الشارقة في الجولة الأولى. ويعتبر الفردان من أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، والمسابقات الأخرى، من خلال وجوده في أندية شباب الأهلي والوصل والنصر، وأخيراً اتحاد كلباء، واعتماد مدربي هذه الفرق عليه كعنصر أساسي.

وسجل الفردان 47 هدفاً مع الأندية الأربعة، وحصل على 44 بطاقة صفراء، وتم طرده في مباراتين فقط، من مجموع 338 مباراة.

وبدأ الفردان مسيرته مع فريق الوصل عام 2006، قبل أن ينتقل في حالة نادرة للنصر، ومنه لشباب الأهلي، ثم عاد للنصر مرة أخرى، ليحظى بفرصة اللعب لأندية دبي الثلاثة، وهو ما لم يتحقق للاعب آخر، وتبدو الفرصة سانحة أمام الفردان لتحقيق رقم قياسي، وخوض أكبر عدد من المباريات قبل اعتزاله، خاصة أنه ما زال قادراً على العطاء.

ومرشحاً للاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة، عطفاً على احترافيته وانضباطه والتزامه ببرنامج غذائي وجدول زمني يركز فيه على النوم مبكراً، وهو ما أكده في حديث سابق لـ «البيان»، ذكر فيه أن السهر يعتبر عدوه الأول، ويمكن للفردان تجاوز حاجز الـ 350 مباراة بنهاية الموسم الحالي.

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