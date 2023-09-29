شباب الأهلي والوحدة.. قمة لا تعرف التوقعات

المصدر: متابعة: محمد صادق، محمد فضل، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين؛ حيث يستضيف شباب الأهلي فريق الوحدة، ويلتقي عجمان مع اتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد، وبني ياس مع الإمارات باستاد الشامخة.

وتترقب الجماهير في الثامنة من مساء الليلة قمة خارج التوقعات، تجمع شباب الأهلي وضيفه الوحدة، ويطمح كلا الفريقين إلى الانتصار للبقاء في دائرة المنافسة على درع الدوري هذا الموسم، بعدما حقق شباب الأهلي العلامة الكاملة، وجمع 9 نقاط من مبارياته السابقة ويسعى لفوزه الرابع، بينما للوحدة 6 نقاط، بعدما استعاد توازنه سريعاً عقب الخسارة بالجولة الأولى محققاً الفوز في الجولتين الثانية والثالثة.

ولن تكون مباراته سهلة أمام «فرسان دبي» حامل اللقب، الذي يتفوق تاريخياً في دوري المحترفين بالفوز في 11 مباراة من 28 مواجهة سابقة جمعت بينهما، مقابل 6 انتصارات للوحدة، والتعادل في 11 مواجهة سابقة، ما يزيد من صعوبة توقع النتيجة.

ويدرك الوحدة صعوبة المواجهة، إلا أن هناك رغبة قوية من أجل تحقيق الفوز للتأكيد على مدى قدرة «العنابي» على المنافسة على اللقب، وتبدو صفوف الفريق شبه مكتملة، باستثناء عدم مشاركة سلطان الزعابي، المعار من شباب الأهلي بسبب بند الإعارة، وعبدالله حمد، الذي لا يزال يخضع لبرنامج تأهيل من الإصابة، ومحمد علي وفارس جمعة.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الوحدة الدفع بالوافد الجديد الروسي باكاييف منذ البداية لتعزيز خط الهجوم، وكان شارك في جزء من مباراة حتا في الجولة الأخيرة.

تدوير

وأكد ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة، وقال: المنافس فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، وتحضيراتنا سارت بشكل جيد، ومستمرون في سياسة التدوير وإتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين، وأثق في كل العناصر الموجودة معي.

وأكد موسيماني، مدرب الوحدة، أن المباراة معقدة وتتمتع بخصوصية كبيرة، كونها أمام بطل النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وأحد متصدري الموسم الحالي.

وقال: سنواجه منافساً أظهر جودة كبيرة في الموسم الماضي والموسم الحالي، وأكد ذلك في مباراته القارية التي خاضها أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وعندما تنجح في التسجيل أمام فريق مثل النصر فهذا يعني أنك فريق قوي.

تشابه

وتحمل مباراة عجمان وضيفه اتحاد كلباء في الخامسة والثلث مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد عنوان «التشابه» بين الفريقين من واقع نتائجهما في الجولات الماضية، حيث حصل كل منهما على نقطة واحدة بالتعادل في مباراة والخسارة مرتين، ويتطلع كل منهما إلى تحقيق فوزه الأول لحجز ترتيب مركز وسط الجدول.

وتبدو المهمة صعبة لصاحب الأرض الذي خسر بنتيجة ثقيلة في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام العين، ويسعى من خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة تقفز به خطوة مهمة للأمام، وفي الوقت نفسه يسترد بها معنوياته وجزءاً من ثقته، لا سيما بعد الظهور القوي في الموسم الماضي.

ولا يتوقع تغيير يُذكر في العناصر التي خاض بها عجمان آخر مبارياته، نظراً لتفضيل الجهاز الفني تأجيل الدفع ببعض اللاعبين الذين تماثلوا للشفاء وحاجاتهم إلى مزيد من الراحة مثل عصام فائز وبلال يوسف وحسين عبدالرحمن والحارس علي الحوسني.

ويتطلع كلباء إلى مصالحة جماهيره ومسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها بعد الهزيمة خلال مباراتي الشارقة، والجزيرة إلى جانب التعادل السلبي أمام البطائح وهي النقطة الوحيدة التي يملكها «النمور».

تعويض

ويستضيف بني ياس على ملعبه باستاد الشامخة عند الساعة الخامسة و20 دقيقة عصر اليوم، فريق الإمارات، في مواجهة تبدو متقاربة في ظروف الفريقين، وللإمارات 4 نقاط مقابل ثلاث لبني ياس، ولا تخضع المباراة للتكهنات في ظل رغبة كل فريق في تحقيق النقاط الثلاث.

ويدخل بني ياس المباراة بهدف تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل، وتحقيق انتصاره الثاني في الدوري، في المقابل يأمل فريق الإمارات مواصلة النتائج الإيجابية بعدما تذوق الفريق طعم الانتصار الأول في الجولة الأخيرة بالفوز على خورفكان بهدفين، ولم تتأكد مشاركة إسماعيل الحمادي الذي كان تعرض للإصابة في مباراة خورفكان، وليثيري سيلفا الذي عانى أخيراً من وعكة صحية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز