العين إلى العلامة الكاملة بفوز غالٍ في ملعب الشارقة بـ 10 لاعبين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - تصوير-سالم خميس

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حقق العين فوزاً غالياً خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 3-2، ويحصل على العلامة الكاملة متصدراً الترتيب العام، وبقي الشارقة بـ 6 نقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية، وجاء الفوز العيناوي رغم النقص العددي منذ الدقيقة 37، وكانت حينها النتيجة التعادل بلا أهداف، ونجح العين بعدها في التسجيل والتقدم 3 مرات لينال أغلى 3 نقاط.

جاءت المباراة قوية منذ إطلاق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير صافرة البداية، حيث هدد العين مرمى الشارقة قبل مرور دقيقة واحدة عبر سفيان رحيمي من تسديدة أمسك بها الحارس عادل الحوسني، ثم تهديد ثانٍ للعين عن طريق لابا كودجو في الدقيقة الخامسة الذي سدد بالقرب من القائم الأيسر وعاد كودجو بفرصة جديدة من لعبة رأسية في الدقيقة العاشرة سيطر عليها عادل الحوسني، واضطر مدرب الشارقة كوزمين إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 11 بدخول كايو لوكاس بدلاً من لوان بيريرا المصاب ومع دخوله صنع كايو أول تهديد للشارقة على مرمى العين من رأسية خادعة صدها ببراعة خالد عيسى ثم فرصة محققة ثانية للشارقة في الدقيقة 16 من عكسية كايو، قابلها عبدالله غانم برأسه ارتدت من مقص المرمى، وعاد العين للرد بتسديدة قوية من ايريك في الدقيقة 35 أمسكها عادل الحوسني.

وشهدت الدقيقة 37 إشهار الحكم البطاقة الحمراء لمدافع العين كوامي بعد نيله الإنذار الثاني إثر مخالفة مع موسى ماريجا، ورغم النقص العددي نجح العين في تسجيل هدف السبق «ق 41» عن طريق سفيان بتسديدة قوية على يمين الحارس عادل الحوسني، وكاد الشارقة أن يعدل النتيجة في آخر دقيقة للوقت البديل عن طريق بيانيتش الذي تابع الكرة ونجح في التسجيل ولكن وجود فراس بالعربي في موقع تسلل حال دون احتسابه ولكن كايو نجح في تعديل النتيجة قبل العودة إلى غرفة الملابس «45+5» من خطأ فادح لـبندر الأحبابي الذي أخفق في التعامل مع تمريرة فراس بالعربي ونجح لوكاس في خطف الكرة ووضعها بسهولة على يمين الحارس خالد عيسى لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني عاد العين للتقدم مرة ثانية عن طريق لابا كودجو «ق 50» بعد متابعته تسديدة عبدالله تراوري التي صدها الحارس عادل الحوسني ولكن كايو لوكاس كرر التسجيل مرة ثانية محققاً التعادل لفريقه بتسديدة قوية على يمين الحارس خالد عيسى «ق 54»، وضاعت فرصة التقدم للشارقة في الدقيقة 60 من تسديدة فراس بالعربي التي لامست يدي خالد عيسى واصطدمت بالقائم الأيسر.

وللمرة الثالثة، يتقدم العين عن طريق البديل جوناتاس الذي استغل كرة مرتدة من الحرس وأعادها للمرمى «ق 66»، وأسهم جوناتاس في أفضلية العين من بعد دخوله ولاحت فرصة توسيع الفارق من مخالفة ثابتة ارتكبها دفاع الشارقة مع جوناتاس بالقرب من الصندوق، نفذها ايريك وارتدت من العارضة، وطالب سفيان رحيمي بركلة جزاء «ق 80» عندما خطف الكرة من ميلوني داخل الصندوق وسقط على الأرض نتيجة الالتحام معه ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وبعدها أهدر الشارقة فرصتين من كايو، الأولى ارتدت من القائم والثانية صدها خالد عيسى وظلت النتيجة على حالها ليفوز العين 3-2.

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