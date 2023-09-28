فاز على حتا بثلاثية.. «العميد» يحقق النصر الأول في الدوري

المصدر: حتا - علي الظاهري - تصوير- زيشان أحمد

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حقق النصر أول فوز له في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تغلبه على مضيفه حتا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على إستاد حمدان بن راشد في المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة، ليحصد «العميد» أول 3 نقاط في المسابقة قادته للمركز العاشر مؤقتاً، فيما راوح «الإعصار» مكانه في المركز الأخير برصيد خال من النقاط بعد تجرع الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري.

سجل ثلاثية النصر الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقتين 41 و93، والمغربي عادل تاعرابت من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

سيطر النصر على معظم مجريات الشوط الأول بعد وصوله إلى مرمى حتا في أكثر من فرصة افتقدت الحلول الهجومية لترجمتها إلى أهداف؛ لينجح الإيطالي غابياديني بعد عدة محاولات في إنهاء صمت الشباك وتسجيل أول أهدافه في المسابقة عبر كرة سجلها بكعب القدم.

واحتسب الحكم المونديالي محمد عبدالله ضربة جزاء لصالح «العميد» قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول حصل على إثرها المدافع حمدان العامري على الإنذار الثاني ليكمل «الإعصار» المباراة بعشرة لاعبين، ويسجل عادل تاعرابت الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وواصل «العميد» الضغط على مرمى حتا مع بداية الشوط الثاني سعياً إلى رفع غلة الأهداف؛ ليسجل يوري ميدروس هدفاً ثالثاً ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، كما هدد النصر مرمى حتا عبر أكثر من فرصة أبرزها تسديدة عادل تاعرابت مرت بجوار القائم الأيمن وكرة أخرى لميدروس، فيما عانى أصحاب الأرض من سوء التنظيم وبناء الهجمات. وتمكن غابياديني من إضافة الهدف الثالث لـ «العميد» والهدف الشخصي الثاني له قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة بعد تمريرة مثالية من زميله عادل تاعرابت.

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