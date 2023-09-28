قمة الشارقة والعين.. عنوان الجولة الرابعة في «دورينا»

المصدر: الشارقة، العين، دبي - ياسر قاسم، طلحة عبدالله وعلي الظاهري

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ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، تنطلق اليوم مباراتان، في المواجهة الأولى يكتسي لقاء الشارقة وضيفه العين المقام في الثامنة من مساء اليوم على استاد الشارقة بـ «نكهة آسيوية»، حيث يخوضه الفريقان وهما مقبلان بعد أيام على خوض الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتحظى مواجهة استاد الشارقة، بأهمية خاصة للفريقين، حيث تمثل المباراة استعداداً قوياً لكل منهما قبل الاستحقاق القاري لكليهما، زيادة على طبيعة المنافسة بينهما في دوري أدنوك للمحترفين، العين اعتلى الصدارة بالعلامة الكاملة مع شباب الأهلي والوصل، بينما الشارقة يتطلع للحاق بالصدارة بعد أن حصد 6 نقاط من 9 جاءت من فوزه خارج ملعبه على كل من اتحاد كلباء والنصر وخسر على ملعبه من الوصل.

بدوره، يتطلع العين لمتابعة نتائجه القوية والمحافظة على موقعه في صدارة الترتيب، ويدرك لاعبوه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة أحد أبرز المرشحين للقب بأرضه ووسط جمهوره، وهو ما يتطلب منهم مضاعفة الجهود وإتقان العمل داخل أرضية ملعب المباراة.

وأكمل الفريق البنفسجي مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، والذي عمد للتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً.

وفي المباراة الثانية، يلتقي حتا وضيفه النصر في الساعة 17:20 اليوم على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ويدخل الفريقان المباراة وسط ظروف متشابهة باعتبارهما لم يحققا أي انتصار حتى الآن في بطولة الدوري، حيث يحتل «الإعصار» المركز الرابع عشر والأخير بلا نقاط خلف «العميد» صاحب المركز الثالث عشر ذات الرصيد.

ويغيب عن تشكيلة حتا محمد عبدالرحمن وجاسم يعقوب بسبب بند الإعارة إضافة إلى سعيد سويدان بداعي الإصابة، ويتطلع «الإعصار» إلى حصد أولى النقاط اليوم بعد الخسارة بصعوبة أمام الوحدة في الجولة الماضية، فيما يسعى النصر إلى العودة بفوز ثمين من جبال حتا. من جهته، يرفع النصر بدوره شعار لا بديل عن الفوز من أجل الخروج من قاع الجدول وتنفس الصعداء بعد الهزائم الثلاث التي تكبدها في الجولات الثلاث الأولى.

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