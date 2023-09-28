الجزيرة يتعاقد مع الموريتاني كامارا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعاقد الجزيرة مع المهاجم الدولي الموريتاني أبو بكر كامارا في خانة الأجنبي الخامس، دعماً لصفوف الفريق الموسم الحالي، ليكون الموريتاني الأول الذي يلعب في الدوري الإماراتي للمحترفين ضمن خانات الأجانب، قادماً من أولمبياكوس اليوناني بعد أن ارتدى شعاره لمدة موسم واحد، والذي كان قد فاز بتوقيعه من نادي آريس سالونيكا بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 5 ملايين يورو، ليكون أغلى لاعب موريتاني.

وسبق أن لعب كامارا مع نادي فولهام الإنجليزي بجانب نيسكينز كيبانو لاعب الجزيرة حالياً والذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الأخير، بجانب دفاعه عن قميص ديجون الفرنسي، ومالاتيا سبور التركي، وسبق ذلك اللعب ضمن أكاديمية نادي موناكو الفرنسي.

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