عبدالله بن سالم القاسمي يشكّل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (22) لسنة 2023، بتعديل القرار الإداري رقم (7) لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم.

وبحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، برئاسة خلفان سيف خلفان مصبح المسافري، وعضوية كل من: سليمان علي أحمد بن دابل النقبي، علي سالم محمد بن شنه الكتبي، فيصل جعفر محمد عوض اليافعي، محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، محمد عبيد سالم بن شنه الكتبي، ناصر سعيد محمد الشمام الطنيجي.

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