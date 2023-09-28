فهد بدر.. شهادة ميلاد للجناح الطائر أمام خورفكان

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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برز فهد بدر جناح «فريق الإمارات»، في مباراة فريقه الأخيرة أمام خورفكان، بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وتعد المباراة شهدة ميلاد للاعب الشاب «22 عاماً»، على طريق النجومية، إذ قاد «الصقور» للانتصار الأول في الدوري بنتيجة 2 - 0، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله باكو الكاسير، وأحرز الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، على طريقة المهاجمين الكبار، بعد أن تقدم بالكرة وتوغل داخل المنطقة الخطرة، ووضعها بهدوء وثقة داخل الشباك، محرزاً أول أهدافه في ملاعب المحترفين.

وجاء تألق فهد بدر، ليؤكد أنه مستقبل «الصقور»، وأحد عناصره المهمة، التي تبحث عن فرصة المشاركة الأساسية في الموسم الحالي، والذي يتوقع أن يكون بداية انطلاقته نحو النجومية، قياساً بقدراته الفنية العالية، والجهود التي يبذلها في التدريبات من أجل صناعة اسم كبير في عالم المستديرة، وتقديم أفضل عطاء لشعار النادي الذي يدافع عنه.

نقطة تحول

وخلال مواجهة خورفكان، شارك فهد بدر من دكة البدلاء، بعد إصابة المخضرم إسماعيل الحمادي، الذي تعرض للإصابة في الجزء الأول من زمن اللقاء، لينجح بعد نزوله أرضية الملعب، في تغيير مسار المباراة لمصلحة «الصقور»، بحركته النشطة في خط المقدمة، وسرعته في التقدم نحو مرمى المنافس، وقدرته على المراوغة والتمرير الدقيق.

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