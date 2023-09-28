10 مدربين في نادي المئة لدوري المحترفين

المصدر: دبي- العوضي النمر

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على الرغم من تعدد حالات إقالة المدربين في دوري المحترفين بالإمارات والتي بلغت 83 مدرباً في آخر 10 مواسم، إلا أن هناك 10 مدربين كتبوا أسماءهم بحروف من نور، وانضموا إلى نادي المائة، بعد تصدرهم قائمة أكثر المدربين الذين قادوا فرقهم في 100 مباراة وما فوق، ويتصدر القائمة الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة برصيد 209 مباريات بعد 10 مواسم قضاها مع كرة الإمارات مدرباً للعين وشباب الأهلي والشارقة، فيما حل المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة وخورفكان السابق في المرتبة الثانية برصيد 134 مباراة.

ورصد الإماراتي منصور عبد الله المتخصص في رصد إحصاءات المدربين واللاعبين والأندية 10 مدربين دخلوا نادي المائة بقيادتهم الفرق التي تولوا تدريبها وهم:

01 في المرتبة الأولى يأتي المدرب الروماني أولاريو كوزمين، برصيد 209 مباريات ويملك كوزمين تاريخاً حافلاً بالإنجازات، وبطولاته تتحدث عن نفسها، فاسمه ارتبط بالألقاب مع كل الأندية التي تولى تدريبها، وهو أكثر المدربين حصداً للبطولات في كرة الإمارات، بواقع 15 بطولة خلال 8 مواسم، بواقع لقب لكل نحو 20 مباراة مع الأندية الإماراتية، ويعد كوزمين صاحب الأرقام القياسية في جميع المسابقات، فهو أكثر من حقق لقب الدوري بـ4 مرات، منها 3 متتالية في «إنجاز استثنائي»، ومع فريقين مختلفين، وأكثر من نال كأس السوبر بـ5 مرات منها 3 متتالية، وأكثر من رفع كأس الرابطة «3 مرات»، وأكثر من حقق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمرتين متتاليتين إضافة إلى أنه أكثر من حقق جائزة أفضل مدرب في الموسم من رابطة المحترفين بـ3 مرات.

ويحمل التاريخ حالةً استثنائية حققها «الروماني»، وهي جمع 4 بطولات خلال موسم واحد «مع المؤجلة»، والإنجاز الحقيقي هو «الثلاثية»، حيث إن كوزمين حقق 3 بطولات بموسم واحد في 3 مناسبات مختلفة «2 مع شباب الأهلي و1 مع الشارقة»، الأولى مع شباب الأهلي موسم 2014-٢٠١٣، عندما نال لقب الدوري وكأس الرابطة وكأس السوبر، كما وصل إلى النهائي الرابع بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وحصد «الوصافة»، وحقق الثلاثية للمرة الثانية مع شباب الأهلي في 2017-٢٠١٦ بكأس السوبر وكأس الرابطة وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وحقق هذا الموسم 2023-٢٠٢٢ الثلاثية للمرة الثالثة بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الرابطة، ويمثّل ما حققه كوزمين 50 % من إجمالي الثلاثيات التاريخية التي يبلغ عددها 6 مرات «3 لشباب الأهلي و1 العين و1 الشارقة.

02 في المركز الثاني يأتي المدرب المواطن عبد العزيز العنبري الذي قاد فرق الشارقة وخورفكان في 142 مباراة، ونجح العنبري في الفوز بلقب دوري الخليج العربي موسم 2018 - 2019، لأول مرة في تاريخ الشارقة في عصر الاحتراف، كما فاز الفريق بكأس سوبر الخليج العربي في سبتمبر 2019، وتأهل لنهائي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأكثر من مرة.

ومما لا شك فيه أن عبد العزيز العنبري صنع تاريخاً لنفسه وللمدرب المواطن في دوري الخليج العربي، من خلال تسجيل الكثير من الأرقام الخاصة التي لم يسبقه إليها أحد، وتقديم تجربة ملهمة لكل المدربين المواطنين بالدولة، ويتصدر العنبري جدول ترتيب المدربين المواطنين الأكثر تواجداً على رأس القيادة الفنية لأطول فترة ممكنة، محطماً نظرية «مدرب الطوارئ» التي ظلت حاجزاً منيعاً في وجه المدربين المواطنين على مدار عشرات السنين.

ومن أبرز أرقام عبد العزيز العنبري في مسابقة الدوري أنه ثاني أفضل مدرب بين المواطنين والأجانب من حيث سلسلة المباريات المتتالية التي خاضها فريقه بلا هزيمة برصيد 24 مباراة، اعتباراً من الجولة 22 في موسم 2017 / 2018 وحتى الجولة 23 في موسم 2018 / 2019، ولم يسبقه في هذا الإنجاز سوى المدرب البرازيلي آبل براغا الذي قاد الجزيرة إلى 28 مباراة متتالية بلا خسارة.

03 ويأتي في الترتيب الثالث، المدرب البرازيلي باولو بوناميغو والذي قاد كلاً من أندية الشباب«السابق» والجزيرة والشارقة بمجموع 134 مباراة، بنسبة 32.8 %من إجمالي المباريات المتاحة، وتواجد بوناميغو في مسابقة الدوري الإماراتي خلال الفترة من ديسمبر من عام 2009، وحتى نوفمبر من عام 2015، وحقق عدداً من الألقاب منها لقب كأس اتصالات مع الشباب عام 2010، ولقب بطولة الأندية الخليجية عام 2011 في حين حقق مع نادي الشارقة عام 2015 وصيف بطولة الكأس.

04 وحل المدرب المصري أيمن الرمادي الذي قاد كلاً من أندية دبي وعجمان والإمارات في المركز الرابع برصيد 134 مباراة ، وكانت آخر فترة له في شهر مايو الماضي مع فريق الإمارات، بينما كانت بدايته مع أندية المحترفين في شهر أكتوبر من عام 2009.

05 وحل خامساً المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر بمجموع 117 مباراة، حيث قاد كلاً من أندية عجمان والشارقة والشباب والفجيرة وبني ياس، وقد خاض مبارياته خلال الفترة من شهر سبتمبر من عام 2008، وحتى مايو 2017، ونجح في تحقيق الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل ربع قرن وتحديداً في عام 1992مع بني ياس.

06 فيما نال ترتيب المركز السادس المدرب البرازيلي باولو كاميلي والذي قاد كلاً من أندية الإمارات ودبا الفجيرة وخورفكان بواقع 116 مباراة، حيث تواجد خلال الفترة من ديسمبر 2013، وحتى أكتوبر من عام 2022.

07 وفي المركز السابع برصيد 104 مباريات، يأتي المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش والذي قاد فريق النصر في فترتين من سبتمبر 2013، وحتى نوفمبر 2018، حيث خاض مع الفريق خلالهما 104 مباريات، ومع النصر، فاز يوفانوفيتش بـ 3 ألقاب مع النصر، هي كأس الخليج للأندية عام 2015، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي في الموسم نفسه.

08 وحل الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة السابق في المركز الثامن، برصيد 103 مباريات، وأنهى مسيرته مع الجزيرة عقب أربعة مواسم قاد فيها الفريق، وقدم «فخر أبوظبي» مستويات طيبة تحت قيادته، وحقق لقب الدوري في موسم 2020 - 2021.

09 كما تضم قائمة النادي المئوي السوري محمد قويض والذي احتل المركز التاسع بعد أن قاد كلاً من أندية الظفرة ودبا الفجيرة بمجموع 101 مباراة خلال الفترة من سبتمبر 2008، وحتى سبتمبر 2021.

10 وفي المركز العاشر جاء المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب النصر الحالي برصيد 101 مباراة، بعد أن قاد فرق كلباء وبني ياس وخورفكان والفجيرة وعجمان والنصر.

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