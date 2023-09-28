بلا هزيمة.. ثلاثي إماراتي مع كبار دوريات العالم

المصدر: دبي-علي شدهان

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تقف 3 فرق إماراتية، هي العين وشباب الأهلي والوصل، مع كبار فرق الدوريات الخمسة الأشهر في عالم كرة القدم، بلا هزيمة بعد مضي 3 جولات من دوري المحترفين ، وأكثر من 3 جولات في دوريات دول تلك الفرق.

ورغم أن المحصلة لا تمثل معياراً للتقييم أو مؤشراً على أي «حسبة» فنية في عالم الساحرة المستديرة، إلا أن أهميتها تكمن في أن حدوثها غير متوقع جماهيرياً، وهو ما أكسبها بعداً واسعاً لدى عشاق ومحبي الثلاثي الإماراتي، والذي راح يعقد المقارنات بين فرقه، والفرق العالمية الشهيرة الأخرى.

وفي الدوري الإنجليزي وبعد 6 جولات، لم تتجرع 4 فرق مرارة الهزيمة، هي مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام وليفربول، فيما حافظ برشلونة وجيرونا على سجلهما خالياً من الهزائم بعد 7 جولات من الدوري الإسباني.

ومضت 4 فرق في الدوري الألماني، هي بايرن ميونيخ وليفركوزن وبروسيا دورتموند واينتراخت في ذات الطريق.

مؤشر معنوي

حسن مراد، نجم كرة القدم الإماراتية السابق، أشار إلى أن تواجد 3 فرق في الدوري الإماراتي لم تتعرض إلى الخسارة بعد مرور 3 جولات من البطولة، يمثل مؤشراً معنوياً جيداً في مسار تلك الفرق، ودليلاً على رغبتها في المنافسة ومنذ البداية على درع الدوري، ويعطي انطباعاً أولياً على أن دائرة المنافسة، ستتسع لأكثر من فريقين.

عنصر تشويق

ولفت حسن مراد إلى أن «الحسبة» بمجملها لا علاقة لها بمتطلبات التقييم الفني لتلك الفرق، بقدر ما أنها تمثل عنصراً من عناصر التشويق الجماهيري.

حسن مراد:

«الحسبة» لا علاقة لها بالتقييم الفني

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