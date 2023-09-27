صافرة إنجليزية وبرازيلية في الجولة الرابعة للدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تشهد الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، صافرتين أجنبيتين واحدة من إنجلترا وأخرى من البرازيل، حيث كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم إنجليزياً بقيادة مايكل أوليفر، لإدارة مباراة القمة بين الشارقة والعين والتي ستقام بينهما مساء السبت على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويضم الطاقم ستيوارت بارت، حكم مساعد أول، ودانيال كوك، حكم مساعد ثاني، ودارين إنجلاند، حكم فيديو، ويعاونهم من الإمارات عامر ضبيع حكماً رابعاً، ونواف الزيودي، حكم فيديو مساعد.

كما تم تكليف طاقم تحكيم برازيلياً، بقيادة ويلتون بيريرا سامبيو، لإدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، مساء غدٍ الجمعة، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي، ويضم الطاقم كلاً من دانيلو ريكاردو سيمون، حكم مساعد أول، وفابريسيو فيلارينهو دا سيلفا، حكم مساعد ثاني، وبابلو رامون يبنهيرو، حكم فيديو. ويعاونهم من الإمارات، سهيل الملا، كحكم رابع، ومحمد الهرمودي، كحكم فيديو مساعد.

وهذه هي الجولة الثانية التي يتم تكليف طاقم تحكيم أجنبي بإدارة مباريات في دوري أدنوك هذا الموسم بعد أن سبق وأدار الحكم الألماني دانييل سايبيرس مباراة العين وعجمان، في الجولة الثالثة، وانتهت لمصلحة العين بنتيجة (6-0).

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