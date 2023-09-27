«ثالثة»الهواة تمطر أهدافاً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمطرت مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» 26 هدفاً في 8 مباريات فيما ظهرت البطاقات الصفراء 27 مرة والحمراء في مناسبة واحدة خلال مباراة دبا الحصن وغلف اف سي وهي أول بطاقة حمراء منذ انطلاقة الدوري، ويقف ثلاثة لاعبين بصدارة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف وهم إيريك دانيل «العروبة»، اديلتون جونيور «العربي»، بنيك أفوب «الظفرة».

علامة كاملة

وحملت نتائج هذه الجولة أخباراً سارة لجماهير العروبة بعد انفراد أخضر الفجيرة بالصدارة حاصداً العلامة الكاملة دون أن يتعرض لأي هزيمة أو تعادل بعد الفوز في 3 مباريات متتالية على الحصن ومسافي ومصفوت، وقرن لاعبو العروبة الفوز بأداء جيد في المباريات مما جعل الفريق مرشحاً فوق العادة للعودة من جديد إلى مصاف دوري المحترفين لكن الحكم على ذلك لايزال مبكراً خصوصاً وأن دوري الأولى في بدايته وهناك الكثير من الجولات والتي ستكون حُبلى بالمفاجآت.

وتنازل العربي عن صدارته التي تربع عليها في أول جولتين ليحرمه التعادل أمام الظفرة في الجولة الماضية من الحفاظ على مركزه الأول ليتراجع العربي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط في وقت يمتلك فيه دبا الفجيرة وجاره دبا الحصن 6 نقاط بعد فوزهما على سيتي وغلف اف سي على التوالي في المركزين الثالث والرابع.

وجاء الظفرة والتعاون في المركزين الخامس والسادس برصيد 5 نقاط، وفشل الظفرة في العودة من ملعب العربي في أم القيوين بالعلامة الكاملة بل كان فريق المدرب الدكتور عبد الله مسفر في طريقه للهزيمة لو لم يأت هدف التعادل الذي أحرزه فارس الظفرة في الوقت بدل الضائع والذي أنقذه من الهزيمة أمام العربي لينقاد الفريق الهابط من دوري المحترفين للتعادل الثاني من 3 مباريات بعد أن تعادل في الافتتاح أمام الجزيرة الحمراء وفاز على الحمرية ثم التعادل ضد العربي.

صراع النقاط

وتأتي 5 أندية برصيد 4 نقاط وتحتل من المركز السابع وحتى الحادي عشر وهى الجزيرة الحمراء، الفجيرة، يونايتد، مصفوت، مسافي. ثم الثلاثي الرمس والحمرية وسيتي بثلاث نقاط لكل فريق ومن خلفها أيضاً تأتي 3 أندية في مؤخرة الترتيب وهى غلف اف سي، غلف يونايتد، الذيد وهي الأندية التي لا تمتلك أي رصيد من النقاط.

عناد الأرض

وكان واضحاً خلال الجولة هو خسارة معظم الفرق التي لعبت على ملاعبها بعد فقدان أندية الفجيرة ومصفوت والرمس والحمرية وتعادل العربي أمام ضيفه الظفرة، فيما تمكنت أندية دبا الفجيرة والحصن ومسافي من الاستفادة من قيام المباريات على أرضية ملاعبها وتمكنت من حصد العلامة الكاملة.

الجولة الرابعة

تنطلق الجولة الرابعة يوم السبت المقبل حيث تقام 4 مواجهات تجمع غلف اف سي بضيفه مسافي، غلف يونايتد يلاقي مصفوت، سيتي ضد الذيد، والظفرة يستقبل دبا الحصن في قمة اليوم الأول، ويوم الاحد المقبل تستكمل بقية المباريات بلقاء العروبة والفجيرة في ديربي الإمارة، ويستقبل الجزيرة الحمراء فريق العربي، ويونايتد يلاقي دبا الفجيرة والتعاون ضد الرمس في ديربي رأس الخيمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز