105 دقائق متوسط زمن المباراة في دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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بلغ متوسط زمن مواجهات دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، 105 دقائق للمباراة الواحدة خلال عمر أول جولتين من المسابقة، وأقيمت خلالهما 14 مباراة، تجاوز زمن كل منها 100 دقيقة باحتساب الزمن الأصلي 90 دقيقة، وإجمالي الوقت بدل الضائع المحتسب عقب نهاية الشوطين الأول والثاني، وليحل الدوري الإماراتي في المرتبة الرابعة على العالم من حيث متوسط زمن المباراة، حسب موقع الإحصائيات «سي أي إي إس» المختص بكرة القدم العالمية.

ويتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي، القائمة التي أعدها الموقع لمتوسط زمن المباريات في 70 مسابقة دوري حول العالم، وذلك بمتوسط زمن 106:52 دقائق للمباراة الواحدة، وأجريت الإحصائية على 35 مباراة، وكل منها تجاوز زمنها 100 دقيقة، وحل في المركز الثاني، الدوري السعودي للمحترفين بمتوسط زمن 106:02 دقائق للمباراة الواحدة، في إحصائية شملت 45 مباراة، وتجاوز 95.6 % منها 100 دقيقة.

وحل الدوري القطري ، في المركز الثالث بمتوسط 105:40 دقائق، وأجريت الإحصائية على 18 مباراة هذا الموسم، وتجاوز 88.9 % منها زمن 100 دقيقة، وشملت الدراسة أيضاً، 303 مباريات في الدوري المصري الممتاز من الموسم الماضي، ووصل متوسط زمن المباراة الواحدة 99:25 دقيقة، ولم يتجاوز 55.8 % منها زمن 100 دقيقة، وكذلك 16 مباراة في الدوري المغربي للمحترفين، ووصل متوسط زمن المباراة 102:34 دقيقة، وتجاوزت 75 % منها زمن 100 دقيقة.

إحصائيات

أما على صعيد القارة الأوروبية، فشملت الإحصائية، 39 مباراة في الدوري الإسباني، وبلغ متوسط زمن المباراة 103:03 دقائق، وتجاوزت 84.6 % منها زمن 100 دقيقة، ليكون الدوري الإسباني، المسابقة التي يضيف فيها الحكام أكبر عدد من الوقت بدل الضائع بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ومتقدماً على الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي وصل متوسط زمن 39 من مبارياته هذا الموسم، 101:46 دقيقة للمباراة الواحدة، وتجاوز 71.8 % منها زمن 100 دقيقة، فيما وصل متوسط زمن 19 مباراة في الدوري الإيطالي، 101:03 دقيقة للمباراة الواحدة، وتجاوز 63.2 % منها زمن 100 دقيقة، في حين، كان دوري الدرجة الأولى الفنلندي، الأقل بمتوسط 96:07 دقيقة للمباراة الواحدة، في الإحصائية التي أجريت على 132 مباراة، ولم يستمر 90.2 % منها زمن 100 دقيقة، وبشكل عام، بلغ متوسط نسبة المباريات التي استمرت أكثر من 100 دقيقة هي 52.4 %، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين الدوريات، لتصل إلى نسبتها الأقل، وهي 6.7 % فقط في دوري الدرجة الثانية السويسري.

عدالة

وأوضح الحكم الدولي السابق صلاح أمين، أن تجاوز زمن المباراة 100 دقيقة، في أغلب دوريات العالم، ومنها دوري أدنوك للمحترفين، شيء طبيعي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في كأس العالم بقطر 2022، على أن يكون احتساب الوقت بدل الضائع من قبل حكم الفيديو، ودون وضع حد أقصى لهذا الزمن، سعياً إلى المزيد من العدالة خلال المباريات.

وأضاف إن هناك أموراً جديدة أضيفت إلى مباريات كرة القدم، ومنها على سبيل المثال زيادة عدد التغييرات المسموح بها لكل فريق من 3 إلى 5 تبديلات في المباراة الواحدة، وتقنية الفيديو، والتي تحتاج بعض حالاتها إلى دقائق طويلة لاتخاذ القرار، بالإضافة إلى الدقائق التي تمنح للاعبين في بعض البلدان ذات الطقس الحار، لالتقاط الأنفاس وشرب الماء.

وأكد أن تلك التعديلات الجديدة، تستنزف الكثير من الزمن الأصلي للمباراة، وإذا أضفنا إليها مواقف سابقة مثل الاحتفالات بعد تسجيل الأهداف، والإصابات خلال المباريات، وبعضها يكون صحيحاً، والبعض الآخر هدفه إضاعة الوقت للخروج بنتيجة إيجابية، تكون المحصلة النهائية ما نراه الآن في الملاعب، من وصول زمن المباريات لأكثر من 100 دقيقة.

واختتم مشدداً على أن احتساب الوقت بدل الضائع بكل دقة في المباريات، أمر إيجابي، ومحاولة طيبة لتحقيق مبدأ العدالة على أرض الملعب، وهناك العديد من المباريات الآن، تحسم في هذا الوقت الإضافي، ومع المزيد من الوقت في تطبيق هذا الأمر بعدالة ودقة، سيزداد الزمن الفعلي للعب في المباريات، وستتجنب بعض الأندية عدم إضاعة الزمن الأصلي من وقت المباراة.

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