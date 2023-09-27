صراع «المقيمين» يشتعل في الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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اشتعل الصراع في الجزيرة بين 4 من عناصر الفريق المقيدين ضمن فئة «اللاعب المقيم» للمشاركة ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، بين العاجي مامادو كوليبالي، الغاني ريتشارد أكونو، المالي عمر تراوري، البرازيلي برونو دي أوليفرا، ليدخل الجهاز الفني في مفاضلة بين المقيمين لاختيار لاعبين منهما بجانب الرباعي الأجنبي الذي أثبت تميزه ضمن عناصر التشكيلة.

ثقة

ونال مامادو كوليبالي «20 عاماً» الذي يجيد اللعب في الوسط والدفاع ثقة المدرب فرانك دي بور الذي أعتمده لاعباً أساسياً في جميع المباريات السابقة بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لتألقه اللافت والذي منحه مقعداً أساسياً في التشكيلة.

وتألق أيضاً الجناح ريتشارد أكونو «19 عاماً» في ظهوره الأول مع «فخر أبوظبي» بالدوري وشارك في مباريات الدوري بعدد دقائق لعب 194 دقيقة، وقدم مستوى متميزاً وكان من أفضل العناصر الهجومية في الفريق.

فيما تراجعت مشاركات الجناح عمر تراوري «21 عاماً» الذي كان من أبرز نجوم الفريق في الموسم الماضي ومحل ثقة الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق السابق الذي أشركه في جميع مباريات الدوري «26 مباراة»، لكن حظوظه تراجعت كثيراً في الموسم الحالي وتحول إلى دكة البدلاء في ظل تألق مامادو واكونور ليشارك في 66 دقيقة فقط.

بينما تحول المهاجم برونو دي أوليفيرا «22 عاماً» المعروف بموهبته العالية من احتياط أول في تشكيلة الفريق إلى آخر خيارات المدرب الذي منحه فرصة اللعب لمدة 28 دقيقة في مباراتين بالدوري، وتم ضمه للقائمة في مباراة الفريق الأخيرة أمام كلباء بعد تعرض المدافع كريم رقيق للإصابة، قبل صافرة البداية بدقائق معدودة.

اجتهاد وعطاء

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة أقوى بين الرباعي المقيم حتى ينال كل لاعب ثقة الجهاز الفني ويشارك أساسياً في المباريات المقبلة، خاصة الثنائي الأقدم والأكثر خبرة في الدوري الإماراتي وسط مقيمي الجزيرة، عمر تراوري وبرونو دي أوليفيرا ليستفيد الفريق من المنافسة القوية بين الرباعي بالمزيد من الاجتهاد والعطاء.

هولندي على الخط

إضافة إلى الرباعي المقيم يبرز اسم المدافع الهولندي شاهين بوهيمين «19 عاماً» الذي تعاقد النادي معه في فترة الميركاتو الصيفي الأخير وينافس أيضاً على نيل ثقة الجهاز الفني ونيل فرصة المشاركة وحال نجح في مهمته فإن تألقه سيزيد اشتعال المنافسة بين المقيمين في الجزيرة، خاصة مع اقتراب النادي من التعاقد مع الأجنبي الخامس.

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