خريبين.. تخصص في شباك «الإعصار»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بات السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة متخصصاً في هز شباك حتا بعدما قاد العنابي للفوز على الإعصار في الجولة الثالثة بهدف الفوز والمباراة الوحيد الذي أهدى به «أصحاب السعادة» نقاط المباراة الثلاث.

وبهدفه الأخير سجل عمر خريبين في كل المباريات التي شارك بها أمام حتا سواء مع الوحدة أو عندما كان لاعباً في الظفرة قبل انتقاله للهلال السعودي والعودة مرة أخرى إلى دوري أدنوك للمحترفين عبر بوابة العنابي.

ورفع خريبين رصيد أهدافه في مرمى حتا إلى 5 أهداف، بعدما سجل 3 أهداف مع الوحدة في شباك الإعصار وهدفين مع الظفرة.

وكانت أولى أهداف خريبين في شباك حتا عندما انضم إلى الظفرة في موسم 2016-2015، وذلك في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في دور الستة عشر في بطولة كأس رئيس الدولة وانتهت بالتعادل 1-1 وحسمها حتا 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

أما هدفه الثاني في حتا فسجله اللاعب في دوري المحترفين عندما قاد الظفرة للفوز بهدف نظيف في الجولة الثانية عشرة من المسابقة في ديسمبر 2016.

بصمة

وبعدما انضم خريبين إلى صفوف الوحدة في الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2020 وضع بصمته مع العنابي في مرمى حتا بتسجيله هدفين في فوز العنابي 4-1 في الجولة الـ 14 من ذاك الموسم، قبل أن يواصل بالتخصص قيادة فريقه بتسجيله هدف الفوز في المباراة الأخيرة الموسم الحالي.

وسجل خريبين في مشواره بالدوري 48 هدفاً في 84 مباراة.

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