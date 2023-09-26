البطائح بطلاً لكأس كرة قدم الصالات بفوزه على دبا الحصن في مباراة مسك الختام

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

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توج البطائح بطلا لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات للموسم 2023-2024 بعد فوزه على دبا الحصن 2-1 في مباراة مسك الختام التي جمعت بين الفريقين على ملعب صالة نادي مليحة وسجل للبطائح عبدالقادر الحاج هدف السبق وادرك وليد محمد التعادل للحصن لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي

وفي الشوط الثاني نجح راشد عبيد في تسجيل هدف الفوز من تمريرة عبدالله الفلاسي، وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح واعضاء مجلس الإدارة والدكتور محمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن واعضاء مجلس إدارة النادي.

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