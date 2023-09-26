العين والشارقة.. قمة محلية في دوري أدنوك للمحترفين بطموحات آسيوية

المصدر: وام

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تحظى مواجهة الشارقة والعين في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غد الخميس، بأهمية خاصة للفريقين قبل مشاركة كل من الفريقين بالجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، حيث تمثل المباراة استعدادا قويا لكل منهما قبل الاستحقاق القاري لكليهما.

وحافظ العين على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالعلامة الكاملة “9 نقاط من 3 مباريات”، كما سجل الفريق 11 هدفا ليكون أفضل خط هجوم في المسابقة حتى الآن، فيما يحتل الشارقة المركز السادس برصيد 6 نقاط.

وعلى مدار مشوارهما بدوري المحترفين، التقى الشارقة والعين في 26 مباراة وفاز الشارقة في 6 مباريات، والعين في 12 مباراة، وتعادلا في 8 مباريات.

وعلى مستوى دوري أبطال آسيا، يلتقي الشارقة مع الفيصلي الأردني يوم الاثنين المقبل على ملعب الشارقة، ويخوض العين مباراته أمام آهال “من تركمانستان” يوم الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد.

ويتصدر العين المجموعة الأولى بفوزه 3-0 على باختاكور الأوزبكي في الجولة الأولى، ويحل الشارقة ثانيا بمجموعته خلف ناساف الأوزبكي، بتعادله سلبيا في الجولة الأولى مع السد القطري.

ويعول الشارقة على قوته الهجومية الضاربة بكل من كايو لوكاس، وسيبستيان تيجالي، وفراس بالعربي، ولوان بيريرا، وموسى ماريجا.

وفي المقابل، يعتمد العين بشكل كبير على التوجولي لابا كودجو، والمتألق سفيان رحيمي، وقلبي الدفاع خالد الهاشمي وكوامي أوتون.

ويتسلح العين أيضا بسجله المميز حتى الآن مع مدربه الفريد شرودر، والذي قاده في 6 مباريات رسمية بمختلف المسابقات حقق فيها الفوز جميعا.

وقال شرودر إن لقاء الشارقة يعد اختبارا مهما وتحديا كبيرا للفريق مثل باقي المباريات، مؤكدا أن لاعبيه لديهم الحافز لتقديم عرض قوي في مواجهة الشارقة، خاصة بعد خوض الفريقين 3 نهائيات الموسم الماضي لكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وتمكن الشارقة من الفوز فيها جميعا.

وأوضح الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني للشارقة، أن فريقه قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية رغم ضغط المباريات المحلية والآسيوية وسيعمل على إيجاد الحلول المناسبة حينما يلتقي فريق العين.

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