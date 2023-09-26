«الحصن» والبطائح في نهائي كأس الصالات الليلة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي فريقا دبا الحصن والبطائح في السابعة من مساء اليوم بصالة نادي مليحة في نهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، وتأهل «الحصن» بالفوز على خورفكان بهدف وتصدر مجموعته في الدور التمهيدي، وكان تعادل سلبياً مع خورفكان، وفاز على مليحة بهدف ولم تستقبل شباكه أي أهداف، ويقود الفريق المدرب الإماراتي محمد المرزوقي.

وتأهل البطائح من عنق الزجاجة، بعد بداية متعثرة في الدور التمهيدي، حيث خسر مباراتي الدور التمهيدي أمام الحمرية 2 - 3، واتحاد كلباء 2 - 4 ولكنه استفاد من اللائحة ورتب أوراقه وحقق الفوز في الملحق على مليحة بسداسية، وحقق الفوز على كلباء 5 - 3 ليصل للنهائي بجدارة ويقود البطائح المدرب الإماراتي عدنان محمد الهولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز