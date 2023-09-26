زكريا أحمد: سهيل المطوع يستحق النجومية في ظهوره الأول

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس المرمي في اتحاد الكرة، أن حارس فريق الإمارات سهيل المطوع، يستحق نجومية الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد الظهور اللافت له خلال مباراة فريقه أمام خورفكان، حيث تألق بشكل لافت في أول ظهور له، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، والتصدي للمحاولات الهجومية لفريق خورفكان، ما ساهم في تحقيق فريقه أول فوز له بالدوري هذا الموسم، فيما نجح حسن حمزة حارس شباب الأهلي، في تعوض غياب الحارس المخضرم ماجد ناصر، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة فريقه أمام البطائح.

وقال الدكتور زكريا أحمد إن مستوى الحراس خلال الجولة الثالثة، كان لافتاً للنظر، على الرغم من ضعف المنظومة الدفاعية لعدد من الفرق، إلا أن حراس المرمى في فرق الوحدة، العين، شباب الأهلي، الشارقة، الجزيرة، الإمارات، ساهموا في الحفاظ على نظافة شباكهم، كما شهدت الجولة تكراراً للأهداف التي تأتي من المواجهات الصريحة بين الحارس والمهاجم «الانفراد».

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: إن أكثر أخطاء الحراس في الجولة الثالثة، هي التمركز الخاطئ، حيث جاءت 7 أهداف على الحراس من تمركزهم الخاطئ، فيما لم تشهد الجولة تسجيل أي بطاقات على الحراس، في إشارة إلى ثباتهم الانفعالي، ودعمهم لجهود زملائهم اللاعبين.

واختتم الدكتور زكريا أحمد: بنهاية الجولة الثالثة، لا تزال أخطاء اتخاذ القرار، مع ردة الفعل، من أكثر الأخطاء التي تؤثر في الفرق، على مدى الجولات الثلاث الماضية، حيث نتج عنها تسجيل 18 هدفاً، وتسبب الحراس في 19 هدفاً بشكل صريح من مجموع 73 هدفاً، منها 10 أهداف من التسديد خارج منطقة الـ 18، و11 هدفاً من ضربات الرأس، ما يتطلب مزيد من العمل في التنظيم الدفاعي من قبل الأجهزة الفنية.

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