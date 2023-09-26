محمد عبد الله يتفوق على الألماني دانييل سايبيرت

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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سحب الحكم الدولي محمد عبدالله بساط النجومية والتألق من الحكم الألماني دانييل سايبيرت خلال أحداث الجولة الثالثة لدوري أدنوك، بعد أن تألق في إدارة مباراة الوصل مع بني ياس، حيث أحكم قبضته على سير المباراة، وأحسن التعامل مع لاعبي الفريقين، وتعامل بخبرة كبيرة مع عدد من حالات اللعب التي أثارت جدلاً، بقمة التركيز واتخاذ القرارات المناسبة، منها الكرة التي لمست يد جواو فيكتور مدافع بني ياس بدون قصد، وتصدى لمحاولات التحايل من بعض اللاعبين لنيل قرارات غير مستحقة.

أما الألماني دانييل سايبيرت فأدار مباراة العين مع عجمان ولم يجد صعوبة في التعامل مع المباراة التي جاءت من طرف واحد، نظراً للأداء القوي من لاعبي العين والتراجع الغريب في أداء لاعبي عجمان، واختبر الحكم في حالة واحدة عندما طالب لاعبو العين بركلة جزاء نتيجة الاحتكاك بين لاعب عجمان ناصر عبد الهادي وبين ولاعب العين أريك، وأشار الحكم دانييل باستمرار اللعب لأن الاحتكاك طبيعي ولا يرتقي لقرار ركلة جزاء.

أداء قضاة الملاعب جاء جيداً في معظم المباريات ولا توجد أي أخطاء مؤثرة في سير ونتائج المباريات، وهذا يحسب للإدارة التنفيذية للجنة الحكام الذين وضعوا الحكم المناسب في المكان المناسب، وشهدت الجولة عودة الحكم حمد علي يوسف بعد غياب، وأدار مباراة كلباء والجزيرة باقتدار، أما الملاحظة الوحيدة التي تؤخذ على الحكام خلال الجولة الثالثة هي الإفراط في استخدام البطاقات الصفراء، ووجود حالات لا يستحق أصحابها نيل تلك البطاقات والتغاضي عن حالات أخرى كان أصحابها يستحقون.

حالات تحكيمية

* سالم راشد مدافع كلباء كان يستحق بطاقة حمراء في التلاحم القوي مع لاعب الجزيرة علي مبخوت.

* وفق الحكم أحمد سالم في عدم احتساب ركلة جزاء على مدافع الشارقة نتيجة التعديل الجديد في قانون اللعبة.

* اعتبر الحكم أحمد عيسى أن التلاحم بين مدافع من البطائح ومهاجم من شباب الأهلي احتكاك طبيعي لا يرتقي لركلة جزاء.

* حالة الطرد الوحيدة التي تمت خلال الجولة الثالثة للاعب البطائح ديني بورغس صحيحة بعد إعاقته للاعب شباب الأهلي جيسوس.

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