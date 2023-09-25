موسيماني: أداء الوحدة غير مقنع والأهم الثلاث نقاط

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الوحدة المطلوب، بحصد نقاط مباراة حتا، بفوزه بهدف السوري عمر خريبين، رفع بها الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب، إذ رغم أن الفريق ظهر بأداء باهت، إلا أنه نجح في تجنب المفاجآت، وخرج بالثلاث نقاط بسلام، ليؤكد تفوقه المطلق على حتا في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.

واعترف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، أن أداء الفريق لم يكن مقنعاً بالنسبة له، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهم تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، أمام فريق شكل صعوبات كثيرة للعنابي، وتغير تكتيكياً عن المباريات السابقة.

رؤية

وقال موسيماني في تصريحاته عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة، لأن حتا لم يكن نفس الفريق الذي خسر أول مباراتين في الدوري، وهزم بـ 7 أهداف في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويمكن رؤية كيف تغير الفريق، بعدما تعاقدوا مع مدرب جديد، وقدموا أداء أفضل، ونجحوا في إغلاق المساحات أمامنا، ولذلك وجدنا معاناة في اختراق دفاعاتهم».

وأضاف: حصدنا نقاط المباراة، وهذا هو الأهم، نعم الأداء غير مقنع، ولا يمكن إخفاء حقيقة أن الفريق لم يلعب بشكل جيد، فقد تحكمنا في مجريات المباراة، ولأصبح الأمر مختلفاً إذا ترجمنا الفرص إلى أهداف، اللاعبون كانوا يمررون الكرة أمام مرمى المنافس، ولا أحد يريد أخذ المسؤولية للتسديد، وهو أمر غير جيد، أعتقد إذا لم نحقق الفوز، لكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا».

أداء

وأشار موسيماني إلى أنه لجأ إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين، بسبب عدم توافر لاعبين مواطنين في تلك المراكز، موضحاً: «دفعت باللاعب خالد بطي في مركز الظهير الأيسر، لأننا لا نملك ظهيراً مواطناً يلعب بالقدم اليسرى، نمتلك البرتغالي المقيم روبن فيليب، ولكن لا يمكن إشراكه دائماً، بسبب عدد الأجانب في الملعب، ورغم ذلك فزنا على الجزيرة، عندما لعب خالد بطي في الجانب الأيسر، وعبد العزيز البلوشي، رغم أنه لعب في غير مركزه، إلا أنه قدم أداء جيداً».

أعذار

وتابع: «بالتأكيد لست سعيداً بتغيير مراكز اللاعبين الأصلية، والدفع بظهير أيمن في الجهة اليسرى، ولكن هذا ما يمكنني فعله، أغلب الأندية التي لديها لاعبون في بعض المراكز لا تريد التخلي عنهم».

وختم: «لا أريد تقديم أعذار، وهناك إيجابيات كثيرة، أبرزها أن الفريق تمكن من الفوز، وسجل 9 أهداف في آخر 3 مباريات، ولم نستقبل أي هدف، وسعيد بالنتائج التي حققها الفريق مؤخراً».

قدرات

من جانبه، أعرب الإيطالي فيفياني مدرب حتا، عن شعوره بالحزن لخسارة فريقه، عطفاً على الأداء الذي قدمه أمام الوحدة.

وقال: «كنا نستحق الخروج بنقطة التعادل على الأقل، قياساً بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، نعلم صعوبة الموسم، ولكن بهذه الروح، بإمكاننا صنع الفارق».

وأضاف: «أؤمن بالقدرات التي يمتلكها الفريق، ويجب أن نثق بأنفسنا، ونواصل تطوير الأداء، وتجنب تضييع الوقت في الحديث عن الأخطاء، والتركيز فقط على العمل خلال المرحلة المقبلة».

وأشاد فيفياني بتطور مستوى دوري المحترفين، بعد عودته للتدريب في الدوري الإماراتي مرة أخرى، وقال: «خضت أول مباراة لي بعد انقطاع 3 سنوات، وأهنئ رابطة المحترفين والمسؤولين عن الكرة، لارتفاع مستوى دوري المحترفين».

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