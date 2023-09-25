صراع الصدارة يتحول إلى سباق ثلاثي على أطول سلسلة انتصارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تمكن الوصل، من تحقيق الفوز في أول 3 جولات في الدوري، للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009، بعد انتصاره على ضيفه بني ياس 3-2، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل، مساء أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليتساوى مع شباب الأهلي «فرسان دبي»، والذي حقق الأمر ذاته في عالم المحترفين مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2016-2017، بينما يتفوق العين «الزعيم» بنجاحه في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات، 5 مرات، في مواسم 2009-2010 و2015-2016 و2016-2017 و2018-2019 و2021-2022 بدوري المحترفين.

صدارة

وتتشارك الأندية الثلاث قمة دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، برصيد 9 نقاط لكل منها، ويفرق بينهم الأهداف فقط، ليعتلي العين الصدارة، بعد فوزه الكبير على ضيفه عجمان 6-0 في الجولة الثالثة، وتراجع شباب الأهلي من القمة إلى المركز الثاني، بفوزه على البطائح 2-0، وحافظ الوصل على المركز الثالث، بانتصاره على بني ياس 3-2، وستكون الجولات التالية اختباراً حقيقياً أمام الأندية الثلاثة، لمعرفة من يستطيع الاحتفال بالانتصار في أطول سلسلة من المباريات؟، إذا وضع في الاعتبار صعوبات المواجهات المنتظرة للأندية الثلاثة في الجولة الرابعة، عندما يحل العين ضيفاً على الشارقة، الخميس المقبل، ويستضيف شباب الأهلي نظيره الوحدة، الجمعة، ويحل الوصل ضيفاً على خورفكان، السبت المقبل.

صمود

وتاريخ الأندية الثلاثة في دوري المحترفين، يؤكد أنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً، ويمتلك شباب الأهلي أطول سلسلة انتصارات بين الأندية الثلاثة في بداية المسابقة، وذلك في موسم 2015-2016، عندما حقق الفوز في أول 9 مباريات، قبل أن يخسر من العين في الجولة العاشرة بنتيجة 0-3، وفي موسم 2013-2014، حقق الفوز في أول 7 مباريات، قبل أن يتعادل في الجولة الثامنة مع الشارقة 1-1، وفي موسم 2016-2017، حقق الفوز في أول 3 مباريات، قبل أن يتعادل سلبياً مع الشباب في الجولة الرابعة.

فوز

أما العين، فلم يتجاوز الجولة الخامسة في عصر الاحتراف، بعدما سبق وحقق الفوز في أول 4 جولات مرتين، وذلك في موسم 2018-2019، وتعادل في الخامسة مع الفجيرة 2-2، وفي موسم 2021-2022، وتعادل مع العروبة في الجولة الخامسة 3-3، ولم يتجاوز الجولة الرابعة 3 مرات، وذلك في مواسم 2009-2010، وتعادل في الرابعة 2-2 مع الجزيرة، وفي 2015-2016، وخسر في الرابعة من الوحدة 1-2، وفي 2016-2017، وتعادل في الرابعة مع دبا الفجيرة 2-2.

قمة

وعلق الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، على الرقم التاريخي الجديد لكرة القدم في قلعة «الإمبراطور»، مؤكداً أنه لا يهتم بالأرقام والإحصاءات، والأهم بالنسبة إليه هو تحقيق الانتصارات، وحصد أكبر عدد من النقاط، والبقاء في دائرة المنافسة على قمة جدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، وهو الأمر الذي أكده أيضاً، نجم الوصل علي صالح، وصاحب واحد من أجمل أهداف هذا الموسم حتى الآن، والذي سجله بالكعب في مرمى بني ياس في الدقيقة 61، موضحاً أنهم في الوصل لا يفكرون بالأرقام، بقدر التفكير في الفوز، وأن تعاملهم مع المباريات، يكون خطوة بخطوة، ومع نهاية لقاء بني ياس، أغلقت صفحة الجولة الثالثة للدوري، وفتحت صفحة التركيز والإعداد من الآن للقاء خورفكان في الجولة المقبلة.

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