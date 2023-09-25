«المحترفين» تكرم «مراد الحلبي» في لقاء الوحدة وحتا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كرّمت رابطة المحترفين الإماراتية الطفل مراد الحلبي احتفالاً بنجاح علاجه من سرطان الدم الحاد باستخدام الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ(CAR-T) في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت الرابطة قد دعته للمشاركة في مباراة الوحدة وحتا التي أقيمت أول من أمس على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز فريق الوحدة بنتيجة 1 ـ 0.

مبادرة

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ودائرة الصحة بأبوظبي، بهدف تقديم الدعم للطفل مراد ولأسرته في مسيرته لمحاربة السرطان ودعم الأطفال الآخرين الذين يعانون من سرطان الدم، خاصة في ظل التطور الطبي في الدولة، حيث يُعتبر تصنيع منتج الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـCAR-T ثورة في مجال العلاج الذكي المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة لدى الأفراد المصابين بأنواع محدَّدة من سرطانات الدم، وهو إنجاز طبي جديد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على مستوى الدولة، حيث يسعى الأطباء والخبراء والعلماء والباحثون دوماً لتقديم أحدث الابتكارات والعلاجات الطبية ما يعزِّز إسهامات المركز الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، مرسخاً مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجدداً الأمل لعدد كبير من المرضى في الدولة والمنطقة.

إنجاز

كما كرم سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وفداً ممثلاً لإدارة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والطاقم الطبي من المركز المشرف على علاج مراد الحلبي وهنأهم على هذا الإنجاز الكبير والمبتكر على مستوى الدولة بحضور ممثلين من دائرة الصحة أبوظبي.

وكانت الرابطة قد دأبت بشكل دوري على تقديم مبادرات مجتمعية هادفة من خلال مسابقات المحترفين، حيث تحرص على إيصال رسائل إنسانية وصحية عبر كرة القدم والتي تحظى بمتابعة كافة شرائح المجتمع، في تأكيد على البعد الاجتماعي المثالي لهذه الرياضة.

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