حتا يفقد حظوظه في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع حتا آمال التأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد خسارته الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية للبطولة، بينما اقترب بني ياس وشباب الأهلي من التأهل إلى الدور نصف النهائي، وأبقى الوصل والجزيرة وعجمان والنصر والعين على حظوظهم في الوصول إلى المربع الذهبي.

وخسر حتا أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة أشواط 1-3، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وقبلها خسر أمام النصر بنتيجة أشواط 0-3، وضعفت حظوظ العين بخسارته أمام مضيفه الوصل بنتيجة أشواط 1-3، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى، أول من أمس، وقبلها خسر من بني ياس بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى.

فوز

بينما اقترب بني ياس من الوصول إلى المربع الذهبي بفوزه في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بنتيجة أشواط 3-1 على ضيفه الجزيرة حامل اللقب، الذي فاز في الجولة الأولى على الوصل بنتيجة أشواط 3-1، وكذلك شباب الأهلي من الوصول إلى المربع الذهبي بفوزه على عجمان بنتيجة أشواط 3-2 في الجولة الأولى، وعلى حتا 3-1 في الجولة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز عجمان بنتيجة أشواط 3-2 على النصر، الذي فاز بدوره في الجولة الأولى على حتا 3-0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز