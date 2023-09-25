خصيف: العائلة سر تألقي مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علي خصيف حارس مرمى وقائد الجزيرة، أن سر تألقه مع الفريق هو مساعدة عائلته له لتخفيض وزنه قبل بداية الموسم الحالي، وأشار إلى أنه نجح في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة في مواجهة اتحاد كلباء أول من أمس بدوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «فخر أبوظبي» برباعية بيضاء، ونجح خلالها في التصدى لعدد من الكرات الخطرة.

وقال خصيف: أشكر إدارة النادي لأنها كانت حريصة على دعمي بشكل كبير، بجانب العائلة التي كان لها دور كبير وزملائي اللاعبين والكادر الطبي، الذين ساعدوني بشكل كبير، وأشكر كل شخص وقف بجانبي حتى نجحت في تخفيض وزني.

وعلق قائد الجزيرة على مباراة «النمور»، موضحاً أنه سعيد بالفوز على منافس قوي، مشيراً إلى أن اتحاد كلباء من الفرق القوية التي تتمتع بمجموعة من اللاعبين الأكفاء أصحاب الموهبة.

وأضاف: نجحنا في التفوق بالنقاط والأداء، وحققنا هدفنا المهم الذي حضرنا من أجله إلى الملعب وهو الفوز، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

وعن حالة الاستياء التي ظهرت على الفريق بعد نهاية الشوط الأول الذي انتهى بهدف عبدالله إدريس وما دار في غرف الملابس، قال خصيف: إذا حدث عتاب فإنه كان عتاب إيجابي من أجل مصلحة الفريق، إذ تحدثنا بين الشوطين أننا نلعب أمام فريق خطير، ويجب أن نستفيد من الفرص، لأن إهدارها يرفع من مستوى المنافس ويحفزه في اللقاء، ويؤدي إلى هبوط مستوانا، وكانت ردة فعل زملائي اللاعبين إيجابياً في الشوط الثاني، ونجحنا في تحقيق الفوز الكبير وتقديم مستوى أفضل، أشكرهم على ما قدموه وأشكر الجهازين الإداري والفني والجهاز الطبي على الجهد الذي بذلوه.

الجدير بالذكر أن علي خصيف يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الحراس تصدياً للكرات في الدوري حتى مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة بعدد 12 تصدياً، منها 5 تصديات ناجحة في مباراة اتحاد كلباء كان لها تأثيرها في فوز فريقه بالنقاط الثلاث.

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