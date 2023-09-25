الأرض تعاند أصحابها في دوري «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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خسرت 3 أندية في ملاعبها في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، فيما فاز دبا الفجيرة على سيتي 4 - 0 في ملعب تحفة النواخذة، وأحرز الأهداف كل من عامر عمر، وبيدرو، وتافدزوا، وسعيد عبيد ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وخسر الفجيرة في ملعبه أمام التعاون بهدف السيد محمد. وحقق الجزيرة الحمراء الفوز على الحمرية في ملعب الأخير بنتيجة 1 - 2، وسجل الهدفين فيكتور وبراين، وأحرز للحمرية يوسف الجبلي. وخسر الرمس في ملعبه أمام ضيفه يونايتد بنتيجة كبيرة 2 - 4 وأحرز للفائز ادراجو، وبكاري، وكاراموكو، وأحمد سليمان، وللخاسر فرناندو وسانتوس.

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